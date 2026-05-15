Διάκριση για το Γυμνάσιο Οβρυάς- Εκπροσωπεί την Ελλάδα στον διεθνή διαγωνισμό «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον»

Σημαντική διάκριση πέτυχε το Γυμνάσιο Οβρυάς, καθώς το βίντεό του για το Έλος της Αγυιάς προκρίθηκε στον διεθνή διαγωνισμό «Νέοι Δημοσιογράφοι για το Περιβάλλον».



Η ανακοίνωση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρει τα εξής:

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης/ Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει στο ευρύ κοινό πως, το Γυμνάσιο Οβρυάς Πατρών με το βίντεό του « Agyias Marsh- A treasure of Patras », διακρίθηκε στον Εθνικό Διαγωνισμό των ‘Νέων Δημοσιογράφων για το Περιβάλλον΄ στην κατηγορία ‘Βίντεο Ρεπορτάζ’ και εκπροσωπεί τη χώρα μας στον αντίστοιχο Διεθνή Διαγωνισμό. Παράλληλα, είναι ανάμεσα στις τρεις ελληνικές συμμετοχές όλων των κατηγοριών που είναι υποψήφιες για βράβευση.

Το Γυμνάσιο Οβρυάς εκπονεί κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά περιβαλλοντικό πρόγραμμα με τίτλο: ‘’Από τον καταρράκτη στο έδαφος: Ένα ταξίδι στα διασυνδεδεμένα οικοσυστήματα’’ και μετέχει στο διεθνές δίκτυο των ‘Νέων Δημοσιογράφων για το περιβάλλον’ με Συντονίστρια Εκπαιδευτικό την κ. Γιαχαλή Ανδριάνα (ΠΕ 04.05).

Ευχόμαστε το βίντεο του Γυμνασίου Οβρυάς να είναι καλοτάξιδο και να γεμίσει τα παιδιά με νέες περιβαλλοντικές, δημοσιογραφικές και διεθνείς εμπειρίες.

Θερμά συγχαρητήρια στη Διοίκηση του Σχολείου και στην αγαπητή Συνάδελφο κ. Γιαχαλή Ανδριάνα για το συντονισμό και την εξαιρετική προσπάθεια που οδηγεί το σχολείο και τη χώρα μας στη διεθνή αναγνώριση.

Καλή επιτυχία στο σχολείο και στη χώρα μας!

Βρείτε επισυναπτόμενα εδώ https://eepf.gr/yre-national-competition/ τις ελληνικές συμμετοχές που διακρίθηκαν και προωθήθηκαν στο Διεθνή Διαγωνισμό.

Εδώ YRE Competition - 2025-2026 Shortlisted - Exposure μπορείτε να δείτε τις συμμετοχές που είναι υποψήφιες για βράβευση. Μέσα σε αυτές βρίσκεται και η συμμετοχή του Γυμνασίου Οβρυάς ανάμεσα στις τρεις από την Ελλάδα:

Γυμνάσιο Οβρυάς Πάτρας με το Βίντεο Ρεπορτάζ με τίτλο « Agyias Marsh- A treasure of Patras»

Γνωστοποιήστε και ψηφίστε το!

Τα αποτελέσματα από τον Διεθνή Διαγωνισμό θα ανακοινωθούν από το FEE μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου.