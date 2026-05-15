Θεσσαλονίκη: Ανασύρθηκε η σορός από τον ποταμό Λουδία - Ήταν δεμένη με αλυσίδα και σύρμα

Οι αρχές εξετάζουν εάν ανήκει στον 54χρονο που δολοφονήθηκε με πυροβολισμό στο κεφάλι, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στα Κύμινα.
Ανασύρθηκε η σορός που εντοπίστηκε το πρωί στον ποταμό Λουδία, έξω από τη Θεσσαλονίκη, ενώ στο σημείο βρίσκεται ιατροδικαστής.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η σορός ήταν δεμένη με σύρμα και αλυσίδα, ενώ μέχρι στιγμής δεν κατέστη εφικτή η ταυτοποίησή της.
Οι αρχές εξετάζουν εάν ανήκει στον 54χρονο που δολοφονήθηκε με πυροβολισμό στο κεφάλι, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στα Κύμινα.
Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άτομα- ένας 43χρονος που έχει ήδη προφυλακιστεί κι ένας 44χρονος, η απολογία του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη.
Kαιρός: Έρχεται σκόνη από το Σάββατο - Σε ποιες περιοχές θα βρέξει
Αγγελής για Αρχαίο Ωδείο: «Από τώρα θα ζητήσουμε τους όρους για το Ρωμαϊκό Ωδείο για τα επόμενα χρόνια»
Τροχαίο στη Ναύπακτο: Δίκυκλο παρέσυρε πεζό- Τραυματίστηκαν δύο άτομα
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr