Θεσσαλονίκη: Ανασύρθηκε η σορός από τον ποταμό Λουδία - Ήταν δεμένη με αλυσίδα και σύρμα

Ανασύρθηκε η σορός που εντοπίστηκε το πρωί στον ποταμό Λουδία, έξω από τη Θεσσαλονίκη, ενώ στο σημείο βρίσκεται ιατροδικαστής.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, η σορός ήταν δεμένη με σύρμα και αλυσίδα, ενώ μέχρι στιγμής δεν κατέστη εφικτή η ταυτοποίησή της.

Οι αρχές εξετάζουν εάν ανήκει στον 54χρονο που δολοφονήθηκε με πυροβολισμό στο κεφάλι, το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, στα Κύμινα.

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άτομα- ένας 43χρονος που έχει ήδη προφυλακιστεί κι ένας 44χρονος, η απολογία του οποίου βρίσκεται σε εξέλιξη.