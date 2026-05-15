Χριστίνα Αλεξοπούλου στη Βουλή: Αναβαθμίζονται συνεχώς τα νοσοκομεία και τα Κέντρα Υγείας της Αχαΐας

Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και την πρόσβαση των πολιτών σε νέες θεραπείες ανέδειξε η Χριστίνα Αλεξοπούλου κατά την τοποθέτησή της στη Βουλή για το νέο νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας.

Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Την ισότιμη πρόσβαση όλων των πολιτών στα νέα φάρμακα και στις καινοτόμες θεραπείες, αλλά και τη διαρκή προσπάθεια για ποιοτική αναβάθμιση των δημόσιων νοσοκομείων, με συγκεκριμένα παραδείγματα για την Αχαΐα, ανέδειξε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, κατά την τοποθέτησή της στη Βουλή για το νομοσχέδιο του Υπουργείου Υγείας, με τίτλο: «Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας - Πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες - Βελτίωση των υπηρεσιών υγείας και άλλες διατάξεις».

Η κα. Αλεξοπούλου υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση -που έχει πολλή δουλειά ακόμη μπροστά της- προχωρά σε μια συνολική παρέμβαση εκσυγχρονισμού του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με έμφαση στις υποδομές, στον εξοπλισμό, στις ψηφιακές υπηρεσίες και στη στελέχωση, ώστε να είναι ακόμη πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό και πιο αποτελεσματικό για όλους τους πολίτες.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αχαΐα, σημειώνοντας ότι στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών προχωρούν, μεταξύ άλλων, η νέα ογκολογική μονάδα «Νίκος Κούρκουλος», η επέκταση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών και η ανακατασκευή των χειρουργείων, ενώ στον «Άγιο Ανδρέα», πέρα από την ενεργειακή αναβάθμιση και τη δημιουργία του νέου φαρμακείου, η λειτουργία του νέου γραμμικού επιταχυντή ενισχύει ουσιαστικά τη φροντίδα των ογκολογικών ασθενών.

Αναφέρθηκε ακόμη στην ενδυνάμωση του «Καραμανδανείου» Νοσοκομείου Παίδων με νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και χειρουργεία, στις παρεμβάσεις στο Νοσοκομείο Αιγίου, αλλά και στις ανακαινίσεις των Κέντρων Υγείας της Αχαΐας.

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου τόνισε ότι η αναβάθμιση της δημόσιας υγείας αποτελεί σταθερή πολιτική επιλογή της κυβέρνησης του κ. Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Υγείας, κ. Άδωνι Γεωργιάδη, σημειώνοντας πως «στην Υγεία δεν υπάρχει χώρος για στασιμότητα. Υπάρχει μόνο ευθύνη».

Ακολουθεί ολόκληρη η ομιλία της Χριστίνας Αλεξοπούλου:

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η σημερινή συζήτηση ξεπερνά τα στενά όρια της νομοθετικής διαδικασίας, γιατί συνδέεται άμεσα με την ανθρώπινη ζωή. Με την αγωνία του πολίτη, την ανάγκη του να αισθάνεται -και αυτό να αποδεικνύεται στην πράξη- ότι, στη δύσκολη στιγμή δεν είναι μόνος.

Η Υγεία είναι ίσως το πιο βαθιά κοινωνικό πεδίο πολιτικής και δεν χωρούν μικροκομματικές προσεγγίσεις. Εδώ κρίνεται καθημερινά η αξιοπιστία του κράτους απέναντι στον πολίτη.

Το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα έχει ακριβώς αυτή τη σημασία. Αποτελεί ακόμη ένα βήμα για ένα σύστημα υγείας πιο σύγχρονο, πιο λειτουργικό και πιο αποτελεσματικό, με άμεση πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και καινοτόμες θεραπείες.

Ας είμαστε ειλικρινείς. Η εποχή που ζούμε φέρνει τεράστιες προκλήσεις στην Υγεία. Η επιστήμη εξελίσσεται με ταχύτητες που μέχρι πριν λίγα χρόνια θεωρούσαμε αδιανόητες. Νέες θεραπείες για τον καρκίνο, εξελίξεις στην ανοσοθεραπεία, φάρμακα που δίνουν πραγματική ελπίδα σε ανθρώπους οι οποίοι παλαιότερα είχαν περιορισμένες επιλογές.

Αυτή η πρόοδος είναι ένα σπουδαίο επίτευγμα της επιστήμης. Ταυτόχρονα όμως δημιουργεί και μια μεγάλη ευθύνη για την Πολιτεία: να διασφαλίζει ότι η καινοτομία δεν είναι προνόμιο λίγων, αλλά δικαίωμα κάθε πολίτη που τη χρειάζεται.

Τη συγκεκριμένη φιλοσοφία υπηρετεί το Ταμείο Καινοτομίας που θεσπίζεται σήμερα. Ένα πιο γρήγορο, πιο σταθερό και πιο διαφανές πλαίσιο, ώστε οι ασθενείς να αποκτούν πρόσβαση στις θεραπείες που χρειάζονται χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις.

Γιατί όταν ένας άνθρωπος δίνει μάχη με μια σοβαρή ασθένεια, ο χρόνος αποκτά άλλη αξία. Μία αναμονή μπορεί να σημαίνει πολλά.

Αυτό είναι το πολιτικό αποτύπωμα του νομοσχεδίου: ένα κράτος που επιχειρεί να κινείται ταχύτερα από τη γραφειοκρατία και πιο κοντά στις ανάγκες του ανθρώπου.

Βέβαια, η νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας δεν στέκεται μόνο στην άμεση λήψη των νέων φαρμάκων. Επιχειρεί -συνολικά- να οργανώσει καλύτερα το σύστημα υγείας.

Με ενίσχυση της διαφάνειας στη φαρμακευτική πολιτική.

Με καλύτερο έλεγχο στη διάθεση και στις ελλείψεις φαρμάκων.

Με εκσυγχρονισμό του ΕΟΠΥΥ και αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων της νέας εποχής.

Με παρεμβάσεις που κάνουν πιο λειτουργικά τα νοσοκομεία και τις υπηρεσίες προς τον πολίτη.

Ιδιαιτέρως σημαντική θεωρώ και την πρόβλεψη για την ενίσχυση των δημόσιων νοσοκομείων με περισσότερο εξειδικευμένο προσωπικό και μεγαλύτερη ευελιξία στις θέσεις ειδικευόμενων γιατρών. Γιατί η πραγματικότητα είναι συγκεκριμένη: οι ανάγκες στην Υγεία αυξάνονται συνεχώς και το ΕΣΥ χρειάζεται διαρκή στήριξη για να ανταποκρίνεται.

Εξαιρετικά ουσιαστική είναι, επίσης, η μεταρρυθμιστική προσέγγιση που γίνεται στον τομέα της ψηφιακής υγείας. Η δυνατότητα καλύτερης παρακολούθησης των ασθενών, η αξιοποίηση των ψηφιακών δεδομένων, οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες και η σύνδεση όλων αυτών των εργαλείων δημιουργούν ένα διαφορετικό περιβάλλον στην καθημερινότητα του πολίτη.

Όλα αυτά δεν είναι τεχνοκρατικές λεπτομέρειες και αφηρημένες έννοιες. Είναι μια εντελώς διαφορετική προσέγγιση και πρακτική από το παρελθόν.

Είναι ο ηλικιωμένος που δεν χρειάζεται να κουβαλά χαρτιά και εξετάσεις.

Είναι ο γιατρός που αποκτά βελτιωμένη εικόνα του ιστορικού του ασθενή.

Είναι ένα κράτος που λειτουργεί πιο οργανωμένα και πιο ανθρώπινα.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Η μεγάλη εικόνα στην Υγεία σήμερα δεν μπορεί να αγνοηθεί. Ανεξαρτήτως πολιτικής προέλευσης και παρά την τοξικότητα με την οποία δηλητηριάζει τον τόπο η αντιπολίτευση: Βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη παρέμβαση ανασυγκρότησης του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Στις υποδομές, στον εξοπλισμό, στις ψηφιακές υπηρεσίες, στη στελέχωση, στη συνολική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Αυτή η εντατική προσπάθεια αποτυπώνεται πλέον στην πράξη και είναι μετρήσιμη. Σε όλη τη χώρα -και φυσικά στην Αχαΐα. Σας δίνω συγκεκριμένα στοιχεία για τα νοσοκομεία του νομού:

Στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών προχωρούν: Η νέα ογκολογική μονάδα «Νίκος Κούρκουλος». Η μεγάλη αναβάθμιση των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, η ολική ανακατασκευή των αιθουσών των χειρουργείων, αλλά και η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου.

Στο Γενικό Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» - για το οποίο προσφάτως υπεγράφη η ενεργειακή του αναβάθμιση- η λειτουργία του νέου γραμμικού επιταχυντή ενισχύει ουσιαστικά τη μάχη των ογκολογικών ασθενών, ενώ οι νέοι χώροι όπως το φαρμακείο του νοσοκομείου βελτιώνουν την εσωτερική του λειτουργία.

Στο «Καραμανδάνειο» Νοσοκομείο Παίδων -που όχι μόνο δεν έκλεισε όπως οι Κασσάνδρες διέδιδαν, αλλά ενδυναμώνεται συνεχώς αναμορφώνοντας ουσιαστικά την παιδιατρική φροντίδα στην ευρύτερη περιοχή- δημιουργήθηκαν νέα χειρουργεία, εγκαταστάθηκε νέος μαγνητικός τομογράφος, υπερσύγχρονο αναισθησιολογικό µηχάνηµα και εξοπλισμός για ακτινογραφίες, ενώ πραγματοποιήθηκαν εργασίες στατικής ενίσχυσης όπου χρειάστηκε.

Στο Νοσοκομείο Αιγίου, παράλληλα με την ενεργειακή αναβάθμιση, ολοκληρώθηκε το νέο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών.

Έχει και συνέχεια: Τα Κέντρα Υγείας της Αχαΐας ανακαινίζονται. Στην Κάτω Αχαΐα, στη Χαλανδρίτσα, στην Ακράτα. Μάλιστα, στο Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα, στην Πάτρα, θα εγκατασταθούν μαγνητικός και αξονικός τομογράφος.

Όλα όσα σας είπα δεν είναι εικόνα βιτρίνας. Είναι παρεμβάσεις που επηρεάζουν άμεσα τον ασθενή. Τον συνοδό που περιμένει με αγωνία έξω από μια κλινική. Τον γιατρό, το νοσηλευτή, τον εργαζόμενο που δίνουν καθημερινά μάχη στην πρώτη γραμμή.

Γιατί όσο σημαντικές είναι οι υποδομές, άλλο τόσο -και ακόμη περισσότερο- σημαντικοί είναι οι άνθρωποι του ΕΣΥ. Αυτοί που το κράτησαν όρθιο στα δύσκολα χρόνια και συνεχίζουν να το κρατούν κάτω από τεράστια πίεση.

Πριν λίγες ημέρες μάλιστα προκηρύχθηκαν εκατοντάδες νέες θέσεις μόνιμων γιατρών στα νοσοκομεία όλης της χώρας -ήταν η μεγαλύτερη προκήρυξη των τελευταίων ετών- και θέσεις στα Κέντρα Υγείας, αποδεικνύοντας ότι η ενίσχυση του ΕΣΥ δεν μένει στα λόγια, αλλά αποτυπώνεται σε πράξεις, σε ανθρώπους και σε πραγματικές δυνατότητες.

Κανένας δεν ισχυρίζεται ότι όλα λύθηκαν. Θα ήταν λάθος και ίσως άδικο να ειπωθεί κάτι τέτοιο. Υπάρχουν ακόμη ζητήματα και τομείς που χρειάζονται περισσότερη δουλειά.

Όμως υπάρχει μια πραγματικότητα που δεν μπορεί να αμφισβητηθεί: το ΕΣΥ σήμερα είναι πιο ισχυρό, πιο οργανωμένο και πιο σύγχρονο από αυτό που παραλάβαμε.

Αυτή η αλλαγή δεν έγινε από μόνη της. Έγινε με σχέδιο, με στοχευμένες χρηματοδοτήσεις και με απόλυτη αξιοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης. Με τη σταθερή πολιτική επιλογή της Κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, από το 2019: να επενδύσουμε στη δημόσια υγεία.

Ο Ιπποκράτης είχε πει ότι «όπου αγαπάται η ιατρική, αγαπάται και η ανθρωπότητα». Πιστεύω βαθιά ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη υποχρέωση κάθε σύγχρονης Πολιτείας: να βάζει τον άνθρωπο στο επίκεντρο των αποφάσεών της.

Η προσπάθεια προφανώς δεν τελειώνει ποτέ. Συνεχίζεται με ακόμη μεγαλύτερη ένταση, γιατί στην Υγεία δεν υπάρχει χώρος για στασιμότητα. Υπάρχει μόνο ευθύνη.

Για όλους αυτούς τους λόγους, στηρίζω το παρόν νομοσχέδιο.

Σας ευχαριστώ.