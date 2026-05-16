Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος στο Travel West Forum 2026: "Επανεξερευνώντας τη Δυτική Ελλάδα-Από προορισμός διέλευσης σε προορισμό επιλογής"

"Επανεξερευνώντας τη Δυτική Ελλάδα-Από προορισμός διέλευσης σε προορισμό επιλογής" ήταν το θέμα που ανέπτυξε στο Travel West Forum 2026 ο Αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος.

Ο κ. Σακελλαρόπουλος μίλησε στη θεματική ενότητα " Δυτική Ελλάδα 2040-Το μέλλον του τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα - Η θέση της στον παγκόσμιο χάρτη- Στρατηγικές βιώσιμης ανάπτυξης

Η ομιλία του κου Σακελλαρόπουλου

Υπάρχουν τόποι που τους επισκέπτεσαι και υπάρχουν και τόποι που τους νιώθεις. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανήκει στη δεύτερη κατηγορία. Είναι ένας τόπος με βαθιές ρίζες, ισχυρή ταυτότητα και αυθεντικό χαρακτήρα. Ένας τόπος πολυδιάστατος και ζωντανός. Μια συμπυκνωμένη πατρίδα ιστορίας, μνήμης και εμπειριών.

Μια περιοχή της Ελλάδας εξαιρετικού φυσικού κάλλους, που ενώνει τρεις μεγάλες, ξεχωριστές και δυναμικές περιφερειακές ενότητες — την Αχαΐα, την Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία — σε μία ενιαία εμπειρία ζωής.

Από την Αχαΐα, με την Πάτρα, τη ζωντανή πύλη προς τη Δύση, μέχρι την Ηλεία της Αρχαίας Ολυμπίας, εκεί όπου γεννήθηκε μια ιδέα που άλλαξε τον κόσμο, και την Αιτωλοακαρνανία, το ακατέργαστο διαμάντι της ελληνικής φύσης, με τις λίμνες, τις λιμνοθάλασσες, τα βουνά και την ανεπιτήδευτη αυθεντικότητά της.

Έναν τόπο όπου η ιστορία συναντά τον άνθρωπο, η παράδοση συναντά το μέλλον και τα βουνά δεν είναι απλώς τοπίο, αλλά διαδρομή. Όπου η ιστορία δεν είναι παρελθόν, αλλά παρόν.

Από την Αρχαία Ολυμπία έως τον Επικούριο Απόλλωνα, από τις ακτές του Ιονίου μέχρι τον Χελμό, τον Ερύμανθο και τα Ακαρνανικά Όρη, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν είναι απλώς ένας προορισμός. Είναι ένας τόπος που τον ζεις. Μια εμπειρία πολυεπίπεδη, αυθεντική και ζωντανή.

Κι όμως, για χρόνια αυτή η περιοχή αντιμετωπίστηκε ως ένα γεωγραφικό πέρασμα. Ως ένας ενδιάμεσος σταθμός. Ένας τόπος που τον διέσχιζες για να φτάσεις κάπου αλλού και όχι ως ένας αυτόνομος, στρατηγικά τοποθετημένος τουριστικός προορισμός με ενιαία ταυτότητα και σαφή διεθνή προσανατολισμό.

Για χρόνια γινόταν αναφορά σε μια “Δυτική Ελλάδα” που εκτεινόταν από τα Γιάννενα μέχρι τη Μάνη, χωρίς γεωγραφικό προσδιορισμό, χωρίς διοικητική σαφήνεια και χωρίς ξεκάθαρη ταυτότητα για τις τρεις περιφερειακές ενότητες: την Αχαΐα, την Ηλεία και την Αιτωλοακαρνανία.

Αξίζει, λοιπόν, να τεθεί ένα κρίσιμο ερώτημα: ποια ήταν η ενιαία ταυτότητα που είχε διαμορφωθεί για τον τόπο; Ποιο ήταν το κοινό αφήγημα που ένωνε τις τρεις περιφερειακές ενότητες; Υπήρξε ποτέ ένα συνεκτικό brand, ένα ενιαίο μήνυμα που να αναγνωρίζεται διεθνώς και να τοποθετεί τη Δυτική Ελλάδα με σαφή στρατηγική στις διεθνείς τουριστικές αγορές;

Ή μήπως η προβολή του τόπου παρέμενε αποσπασματική, χωρίς ενιαία κατεύθυνση και κοινή ταυτότητα;

Γιατί η πραγματικότητα είναι σαφής: χωρίς ενιαίο brand και χωρίς στρατηγικό αφήγημα, καμία περιφέρεια και κανένας τόπος δεν μπορεί να αποκτήσει ισχυρή και διακριτή θέση στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη.

Η ταυτότητα ενός τόπου δεν διαμορφώνεται μόνο από μεμονωμένες παρουσίες και δεν εξαντλείται σε γενικές αναφορές στον ήλιο και τη θάλασσα. Ταυτότητα σημαίνει κατεύθυνση. Σημαίνει όνομα. Σημαίνει στρατηγική συνέχεια και συνέπεια.

Και αυτή είναι η ουσία της σημερινής μας συνάντησης.

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας δεν είναι ένας αόριστος δυτικός άξονας της χώρας. Είναι τρεις συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες με ξεκάθαρα σύμβολα, ιστορία και διεθνές αποτύπωμα.

Είναι η γη της Αρχαίας Ολυμπίας και του Επικούριου Απόλλωνα. Είναι η Πάτρα, πρωτεύουσα της Περιφέρειας και πύλη της χώρας προς την Ευρώπη. Είναι ο Αμβρακικός, τα Καλάβρυτα, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, το Μεσολόγγι. Είναι οι άνθρωποι που πρωταγωνίστησαν στην πορεία της πατρίδας μας.

Είναι ο μοναδικός γαστρονομικός πλούτος και η φιλοξενία που αγκαλιάζει τον επισκέπτη και τον κάνει ένα με τον τόπο και τους ανθρώπους του.

Όταν συγχέεις τη διοικητική Περιφέρεια με έναν γενικό γεωγραφικό όρο, χάνεις τη σαφήνεια, την αναγνωρισιμότητα και τη δυνατότητα στοχευμένης διεθνούς προβολής.

Ο τουρισμός απαιτεί καθαρό μήνυμα. Δεν μπορείς να απευθύνεσαι στις διεθνείς αγορές με έναν όρο που εκτείνεται από τα Γιάννενα μέχρι τη Μάνη. Αυτό δεν είναι στρατηγική. Είναι ασάφεια.

Η ταυτότητα χτίζεται με προσδιορισμό, όχι με γενικότητες. Με συγκεκριμένο brand, όχι με ασαφή γεωγραφική περιγραφή.

Και αυτή είναι η ουσιαστική διαφορά προσέγγισης της σημερινής Περιφερειακής Αρχής του Νεκτάριος Φαρμάκης. Για εμάς, η ταυτότητα σημαίνει κατεύθυνση, όνομα, στρατηγική συνέχεια και συνέπεια.

Σήμερα αυτό αλλάζει. Και αλλάζει συνειδητά. Με σχέδιο, στρατηγική και πίστη στις δυνατότητες του τόπου μας.

Ο τόπος μας διαθέτει όλα εκείνα τα στοιχεία που συνθέτουν έναν σύγχρονο και ανταγωνιστικό προορισμό: μοναδικό φυσικό περιβάλλον, εμβληματική πολιτιστική κληρονομιά, αυθεντική γαστρονομία και ισχυρή ταυτότητα.

Η Δυτική Ελλάδα δεν είναι απλώς ένας όμορφος τόπος. Είναι μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

Το ζητούμενο δεν είναι να ανακαλύψουμε κάτι νέο. Είναι να επανασυστήσουμε αυτό που ήδη έχουμε, με σύγχρονους όρους, με εξωστρέφεια και σαφή στόχευση.

Αυτό ακριβώς υπηρετεί η στρατηγική της Περιφερειακής Αρχής μέσα από το νέο brand “Olympian Land”. Όχι ως ένα απλό αφήγημα προβολής, αλλά ως ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό πλαίσιο που μετατρέπει τη Δυτική Ελλάδα σε προορισμό εμπειρίας.

Ένα πλαίσιο που συνδέει τον πολιτισμό με τον τουρισμό, την αγροδιατροφή με τη φιλοξενία και τη φύση με τη δραστηριότητα.

Περνάμε, λοιπόν, από το «περνάω» στο «μένω». Από το «σταματώ για λίγο» στο «επιστρέφω ξανά».

Αυτός ο μετασχηματισμός, μέσα από το νέο brand “Olympian Land”, βασίζεται σε τρεις βασικούς πυλώνες:

Πρώτον, στην εξωστρέφεια και στη στοχευμένη τοποθέτηση στις διεθνείς αγορές.

Δεύτερον, στην ποιοτική αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος.

Και τρίτον, στη συνεργασία.

Η Περιφέρεια συνεργάζεται με όλες τις δημιουργικές δυνάμεις του τόπου, ώστε η τουριστική προβολή να γίνεται κοινή προσπάθεια ανάδειξης των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Δυτικής Ελλάδας.

Και υπάρχει ακόμη ένα σημαντικό πλεονέκτημα που οφείλουμε να αναδεικνύουμε: η Δυτική Ελλάδα είναι η μόνη Περιφέρεια με πολύτροπη πρόσβαση. Διαθέτει δύο αεροδρόμια, λιμάνια, σύγχρονο οδικό δίκτυο και σιδηροδρομική σύνδεση, παρά τα προβλήματα που εξακολουθούν να υπάρχουν.

Αυτό σημαίνει ότι ο επισκέπτης μπορεί να φτάσει στη Δυτική Ελλάδα με ασφάλεια και ευκολία.

Και όλα αυτά με στόχο την αύξηση της μέσης δαπάνης και της διάρκειας παραμονής των επισκεπτών.

Η στρατηγική του “Olympian Land” ενοποιεί όλες αυτές τις δράσεις σε ένα συνεκτικό και διεθνώς ανταγωνιστικό πλαίσιο. Δεν πρόκειται απλώς για branding. Είναι εργαλείο ανάπτυξης.

Το κρίσιμο ερώτημα δεν είναι αν η Δυτική Ελλάδα έχει δυνατότητες. Είναι αν μπορεί να τις οργανώσει, να τις αναδείξει και να τις κεφαλαιοποιήσει.

Η απάντηση είναι ξεκάθαρη: ναι, ήδη το κάνει.

Σήμερα η παγκόσμια αγορά ζητά αυθεντικότητα, εμπειρίες και πολιτισμό. Και εμείς τα έχουμε όλα. Τώρα, όμως, μέσα από ένα ενιαίο brand, τα παρουσιάζουμε ενιαία, καθαρά και με αυτοπεποίθηση.

Από πέρασμα σε προορισμό.

Εδώ ξεκινά η εμπειρία.

Δεν περνάς απλώς από τη Δυτική Ελλάδα. Τη ζεις. Σταματάς, τη γεύεσαι και επιστρέφεις ξανά και ξανά. Γίνεσαι ένα με τον τόπο και τους ανθρώπους του.

Αυτή είναι η Olympian Land. Ένας πολυδιάστατος τόπος εμπειριών, όπου ο πολιτισμός συναντά την ιστορία και η φύση συναντά τον άνθρωπο.

Πολιτιστικός και θρησκευτικός τουρισμός, φυσιολατρικός και αγροδιατροφικός, αθλητικός, συνεδριακός, γαστρονομικός, θαλάσσιος, παράκτιος, ορεινός και εναλλακτικός τουρισμός, εμπειρίες και δραστηριότητες υπαίθρου για όλες τις εποχές του χρόνου, αλλά και νέες αναδυόμενες μορφές, όπως ο ιαματικός, ο ιατρικός και ο καταδυτικός τουρισμός.

Ένας τόπος που υπόσχεται φιλοξενία και ένα αυθεντικό, μοναδικό ταξίδι που δεν μοιάζει με κανένα άλλο.

Ένα ταξίδι ζωντανό και πραγματικά επικό.

Γιατί ό,τι ψάχνεις, σε περιμένει εδώ