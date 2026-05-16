Μιχάλης Καμβύσης στο Travel West Forum 2026: Πώς ένα προϊόν γίνεται εμπειρία προορισμού- Τοπική ταυτότητα και brand experience διεθνούς εμβέλειας στον τουρισμό

"Χτίζοντας ιστορίες μέσα από το προϊόν - Πώς ένα προϊόν γίνεται εμπειρία προορισμού- Τοπική ταυτότητα και brand experience διεθνούς εμβέλειας στον τουρισμό" ήταν το θέμα της ομιλίας του managing director της Coffee Island Μιχάλη Καμβύση στο Travel West Forum 2026.

Ο κ. Καμβύσης μίλησε στην θεματική ενότητα: storytelling στον τουρισμό: Η αισθητική του τόπου - Εικόνα, χώρος, αίσθηση, ως εργαλείο ανάπτυξης

Ολόκληρη η ομιλία του κ. Καμβύση

Είναι μεγάλη μου χαρά και μεγάλη μου τιμή που εκπροσωπώ την Coffee Island, η ρίζα της οποίας, όπως πιθανότατα οι περισσότεροι γνωρίζετε ήδη, βρίσκεται στην Πάτρα. Αυτό μας επιτρέπει όλα αυτά τα χρόνια –στα περίπου 25 χρόνια δραστηριοποίησής μας– να προσπαθούμε κι εμείς, στον βαθμό που μπορούμε, να εξάγουμε την κουλτούρα της πόλης και τις ομορφιές της.

Το γεγονός ότι διαθέτουμε μια αρκετά μεγάλη εξωστρέφεια ως εταιρεία και δραστηριοποιούμαστε ήδη σε 13 χώρες του εξωτερικού, μας βοηθά πάρα πολύ στο να μεταδίδουμε το μήνυμα των ομορφιών που έχει ολόκληρη η ευρύτερη περιοχή.

Δραστηριοποιούμαστε, ως γνωστόν, στον χώρο του καφέ. Ο καφές είναι ένα προϊόν άρρηκτα συνδεδεμένο με τον τουρισμό, καθώς αποτελεί ουσιαστικά το καθημερινό “καύσιμο” που καταναλώνει ο άνθρωπος, προκειμένου να βρει την ενέργεια και τη δύναμη για να περιπλανηθεί, να κάνει την περιήγησή του και να ακολουθήσει το πρόγραμμά του στις διακοπές του.

Ο καφές, λοιπόν, είναι από τη φύση του ένα πολύ ταξιδιάρικο προϊόν. Κρύβει μέσα του πάρα πολλές ιστορίες ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτό. Είναι ένα προϊόν με πολλές ιδιαιτερότητες, από τις γεωγραφικές περιοχές προέλευσής του, τις σοδειές, τις χρονικές περιόδους καλλιέργειας και συλλογής, μέχρι και τις κλιματολογικές συνθήκες.

Έχοντας μια πολύ μεγάλη αλληλουχία ανθρώπων που εμπλέκονται σε αυτό –από το κομμάτι της φάρμας μέχρι το τελικό φλιτζάνι, από τον farmer μέχρι τον barista– αντιλαμβάνεστε ότι μιλάμε για ένα προϊόν που κρύβει πάντα μέσα του πάρα πολλές ιστορίες.

Εμείς, ως εταιρεία, διαθέτουμε περίπου 40 καταστήματα στο γεωγραφικό τόξο της Δυτικής Ελλάδας, στους τρεις νομούς Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας. Προφανώς, δίνουμε τη δυνατότητα στο τουριστικό κύμα –είτε αφορά το εγχώριο κοινό είτε επισκέπτες από το εξωτερικό– να λαμβάνει καθημερινά υπηρεσίες και προϊόντα από το δίκτυο των καταστημάτων μας.

Θα αναφερθώ σε αυτό το σημείο στον Freddo Espresso, ένα προϊόν που αποτελεί ελληνική “πατέντα”. Θυμάμαι το 2009, όταν ξεκινήσαμε να δραστηριοποιούμαστε στην αγορά της Κύπρου, ότι ήταν ένα ιδιαίτερα καινοτόμο προϊόν για την αγορά εκεί.

Και πιστέψτε με, επειδή και η Κύπρος είναι μια αγορά με πολύ έντονο τουριστικό ενδιαφέρον, αποτέλεσε το έναυσμα ώστε πολλοί άνθρωποι –κυρίως επιχειρηματίες αλλά όχι μόνο– να έρθουν να επισκεφθούν τη μητρική εταιρεία του προϊόντος, μαζί με τις οικογένειές τους.

Αυτή η ιδιαιτερότητα του προϊόντος είναι κάτι που μας ακολουθεί ακόμη και σήμερα.

Δραστηριοποιούμαστε σε πολλές αγορές του εξωτερικού, αρκετές από τις οποίες έχουν πολύ υψηλές θερμοκρασίες για πολλούς μήνες τον χρόνο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Αίγυπτος, η Ινδία, το Ιράκ και πολλές ακόμη αγορές, όπου η αναζήτηση ενός κρύου ροφήματος με βάση τον espresso ήταν, μέχρι τη δραστηριοποίησή μας εκεί, κάτι σαν χαμένη όαση.

Αυτό γεννά πολύ έντονο ενδιαφέρον. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, πριν από περίπου 15 χρόνια, στο αεροδρόμιο του Βουκουρεστίου, να βλέπω τον Freddo Espresso να αναφέρεται ως “Greek Iced Espresso” ή “Greek Style Iced Espresso”, γιατί είναι ένα προϊόν που γεννήθηκε εδώ, στην Ελλάδα, και προσελκύει πολύ έντονα το ενδιαφέρον του κοινού, κυρίως από αγορές με ιδιαίτερα θερμές κλιματολογικές συνθήκες.

Από εκεί και πέρα, νομίζω ότι ως εταιρεία βάζουμε κι εμείς το λιθαράκι μας, σε σημαντικό βαθμό, στην ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος της Δυτικής Ελλάδας. Και αυτό είναι κάτι που μας χαροποιεί ιδιαίτερα.

Κάθε χρόνο, στο δίκτυο των 13 χωρών του εξωτερικού όπου δραστηριοποιούμαστε, οι επιχειρηματίες και οι εργαζόμενοι περνούν από εκπαιδευτικές διαδικασίες που επαναλαμβάνονται σε τακτική βάση και περιλαμβάνουν επισκέψεις και ξεναγήσεις στις εγκαταστάσεις μας.

Θα τολμήσω να πω ότι, κατά κάποιον τρόπο, αυτό συνδέεται και με τον αγροτουρισμό, με την έννοια ότι ο καφές είναι ένα καθαρά αγροτικό και γεωργικό προϊόν. Μπορεί να μην καλλιεργείται ούτε στη Δυτική Ελλάδα ούτε γενικότερα στην Ελλάδα, καθώς απαιτεί πολύ συγκεκριμένες κλιματολογικές συνθήκες, όμως όλα τα υπόλοιπα στάδια της επεξεργασίας και μεταποίησής του πραγματοποιούνται εδώ.

Από τη διαλογή, τον ποιοτικό έλεγχο, το καβούρδισμα και το χαρμάνιασμα, μέχρι τη συσκευασία, την αποθήκευση και τη μεταφορά, όλη αυτή η μεταποιητική διαδικασία λαμβάνει χώρα εδώ. Το ίδιο και στις κεντρικές μας αποθήκες, που αποτελούν την αφετηρία της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Παράλληλα, το Coffee Campus, το πρότυπο εκπαιδευτήριό μας υψηλών προδιαγραφών, δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρηματίες και επαγγελματίες της αγοράς να εκπαιδεύονται πάνω στο αντικείμενο του καφέ.

Όλες αυτές οι υποδομές και οι συγκυρίες μας επιτρέπουν να προσελκύουμε ένα σημαντικό τουριστικό ρεύμα από τις αγορές του εξωτερικού, αλλά και από την εγχώρια αγορά.

Το γεγονός ότι δραστηριοποιούμαστε σε περισσότερες από 110 πόλεις της Ελλάδας, με περίπου 450 καταστήματα και γύρω στους 700 συνεργάτες, δημιουργεί ένα μεγάλο δίκτυο ανθρώπων που συχνά συνδυάζουν τις εκπαιδεύσεις τους με τουριστικές επισκέψεις, φέρνοντας μαζί και τις οικογένειές τους.

Αυτό δημιουργεί συνολικά μια δεξαμενή περίπου 2.000 τουριστών σε ετήσια βάση.

Φυσικά, ειδικά στο κομμάτι των ξένων επισκεπτών, οι υποδομές και η απουσία σταθερών αεροπορικών συνδέσεων δημιουργούν δυσκολίες. Παρ’ όλα αυτά, μας κάνει ιδιαίτερα περήφανους το γεγονός ότι η δραστηριότητα της εταιρείας μας αποτελεί έναυσμα και ευκαιρία ώστε να συμβάλλουμε κι εμείς, στον βαθμό που μπορούμε, στην ενίσχυση του τουρισμού στη Δυτική Ελλάδα.