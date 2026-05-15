Τα νέα της εβδομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών

Οι δράσεις συνεχίζονται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με συνέδρια, εκδηλώσεις και τελετές.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Πατρών οι επόμενες προγραμματισμένες δράσεις αφορούν:

Τελετή Αναγόρευσης του Γεωργίου Καψάλη σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών | 25.05.2026, 12:00

Ο Γεώργιος Καψάλης, Ομότιμος Καθηγητής και πρώην Πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας του Πανεπιστημίου Πατρών, την Δευτέρα 25 Μαΐου 2026 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει η Καθηγήτρια Άννα Φτερνιάτη, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Καθηγητή Γεώργιο Α. Νικολάου. Η περιένδυση του τιμώμενου θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του τιμώμενου, Γεωργίου Καψάλη με τίτλο: «Μπορεί η Παιδική Λογοτεχνία να μιλήσει στα παιδιά για όλα τα θέματα της εποχής μας;»

Αναλυτικές πληροφορίες, την πρόσκληση της εκδήλωσης καθώς και το σύνδεσμο για τη διαδικτυακή μετάδοση, μπορείτε να εντοπίσετε παρακάτω: https://www.upatras.gr/25-5-2026-teleti-anagorefsis-tou-georgiou-kapsali-se-epitimo-didaktora-tou-tmimatos-epistimon-tis-ekpaidefsis-kai-koinonikis-ergasias-tou-panepistimiou-patron/

Ομιλία «Ανθρωποκεντρική Υπολογιστική Όραση: Όταν η Τεχνητή Νοημοσύνη Κοιτάζει τους Ανθρώπους» | 15.05.2026, 15:00

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/anthropokentriki-ypologistiki-orasi-otan-i-techniti-noimosyni-koitazei-tous-anthropous-15-05-2026/

Ετήσιο Συνέδριο Καινοτομίας: “20 Minutes of Innovation” (20MOI), από την φοιτητική ομάδα EUROAVIA Patras |16.05.2026 , 11:00

Η φοιτητική ομάδα EUROAVIA Patras διοργανώνει για 9η συνεχή χρονιά το ετήσιο συνέδριο καινοτομίας “20 Minutes of Innovation” (20MOI), το μεγαλύτερο event του οργανισμού.

Το 20MOI θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου και ώρα 11:00, στο Αμφιθέατρο Ε. Μαστρογιάννης, στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών. Αποτελεί ένα δυναμικό συνέδριο που περιλαμβάνει εικοσάλεπτες ομιλίες από επαγγελματίες, εστιάζοντας στις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς της αεροναυπηγικής, της μηχανικής και της τεχνολογίας. Μέσα από τις παρουσιάσεις, οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με σύγχρονες ιδέες, καινοτόμες εφαρμογές και πραγματικές προκλήσεις της αγοράς.

Το συνέδριο απευθύνεται σε φοιτητές πολυτεχνικών σχολών και σχολών θετικών επιστημών, καθώς και σε νέους αποφοίτους που ενδιαφέρονται να διευρύνουν τις γνώσεις στον τομέα της αεροδιαστημικής και τις επαγγελματικές τους προοπτικές. Παράλληλα, προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες δικτύωσης, επιτρέποντας στους συμμετέχοντες να γνωρίσουν επαγγελματίες του κλάδου, να έρθουν σε επαφή με εταιρείες και να διερευνήσουν πιθανές μελλοντικές συνεργασίες ή επαγγελματικές ευκαιρίες.

Μέσω του 20MOI, ενισχύεται η διασύνδεση μεταξύ ακαδημαϊκής κοινότητας και βιομηχανίας, δημιουργώντας ένα περιβάλλον ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών. Μετά το πέρας του συνεδρίου θα σταλούν ηλεκτρονικά πιστοποιητικά παρακολούθησης.

Η δράση αποτελεί συγχρηματοδότηση του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών.

12η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων | Εγκαίνια 16.05.2026, 18:30

To Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών συνδιοργανώνει με το Ελληνικό Ινστιτούτο Αρχιτεκτονικής (ΕΙΑ) και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας τη 12η Biennale Νέων Ελλήνων Αρχιτεκτόνων με πρόσφατα έργα τους από όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Η έκθεση εγκαινιάζεται το Σάββατο 16 Μαΐου στις 18:30 στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών και θα διαρκέσει μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2026.

Στην έκθεση παρουσιάζονται 51 διακεκριμένα, υλοποιημένα και μη υλοποιημένα έργα, όπως αυτά αξιολογήθηκαν από πενταμελή κριτική επιτροπή. Πάνω από 40 μακέτες έχουν συγκεντρωθεί για τους σκοπούς της έκθεσης που περιλαμβάνει σχέδια, φωτογραφίες, φωτορεαλιστικές εικόνες και αναλυτικά κείμενα για κάθε έργο που διακρίθηκε. Αναπόσπαστο κομμάτι της έκθεσης αποτελούν τα βίντεο των αρχιτεκτόνων που μιλούν για τον ρόλο της αρχιτεκτονικής σήμερα, όπως αυτή αναδύεται μέσα από την πρότασή τους.

Την έκθεση έχουν σχεδιάσει και επιμελούνται οι Αλεξάνδρα Στράτου και Θάνος Ζαγορίσιος, Επ. Καθηγητές του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών.

Η πενταμελής επιτροπή που αξιολόγησε τα έργα και θα μιλήσει για αυτά την ημέρα των εγκαινίων, αποτελείτο από τους: Σταύρο Γυφτόπουλο, Καθηγητή ΕΜΠ, Αντιπρόεδρο ΕΙΑ, Γεωργία Δασκαλάκη, αρχιτέκτονα, Δήμητρα Κατσώτα, Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών, Λεωνίδα Παπαλαμπρόπουλο, Αναπληρωτή Καθηγητή Tμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Πανεπιστημίου Πατρών και Βαγγέλη Στυλιανίδη, αρχιτέκτονα, Μέλος ΔΣ ΕΙΑ.

Η έκθεση υποστηρίζεται οικονομικά από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το ΤΕΕ – Τμήμα Δυτικής Ελλάδας και τελεί υπό την αιγίδα του Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Αχαΐας.

Για περισσότερα: https://eia.gr/biennale/12-biennale-exhibition/

14o Regional Growth Conference 2026 | 19-21.05.2026

Το 14ο Regional Growth Conference 2026 (RGC 2026), το οποίο διοργανώνεται από την εφημερίδα «Πελοπόννησος», το pelop.gr και το peloponnisos FM 103,9, πρόκειται να διεξαχθεί 19 – 21 Μαΐου 2026 στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, με συνδιοργανωτή το Πανεπιστήμιο Πατρών και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Το RGC αποτελεί ένα από τα πιο δυναμικά φόρουμ δημόσιου διαλόγου στη χώρα μας, με τη συμμετοχή κορυφαίων ομιλητών από τον χώρο της πολιτικής, της οικονομίας, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας και της κοινωνίας των πολιτών – τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Πρόκειται για την καθιερωμένη συνάντηση όλων των παραγόντων και των μερών της ανάπτυξης της επιστήμης, της διοίκησης, των επιχειρήσεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση του δημοκρατικού διαλόγου, της γόνιμης συζήτησης καθώς και της ανάπτυξης νέων ιδεών και προτάσεων. Στην πορεία των 14 ενεργών χρόνων δράσης, το RGC έχει φιλοξενήσει παραπάνω από 500 ομιλητές, 100 και πλέον χορηγούς και 5.000 συμμετέχοντες στη διοργάνωση.

Στη φετινή, 14η συνεχόμενη διοργάνωση, με σαφές όραμα την «Ανάπτυξη», αναμένεται να μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον τα θέματα σχετικά με την οικονομία, την τεχνολογία, την ενέργεια. Την τεχνητή νοημοσύνη, τη βιώσιμη ανάπτυξη, την αγροδιατροφή, την εξωστρέφεια καθώς και το σύνολο των χρηματοδοτικών εργαλείων. Η παραπάνω θεματολογία αναπτύσσεται μέσα από θεματικά πάνελ, workshops, διαλέξεις και δράσεις δικτύωσης.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών συμμετέχει για μία ακόμη μία χρονιά ως συνδιοργανωτής με δύο πάνελ συζήτησης, τα οποία έχουν προγραμματιστεί για την Πέμπτη 21.05.2026:

-11.35 - 12.10, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Το δημόσιο Πανεπιστήμιο στον Διεθνή Ακαδημαϊκό Χώρο», Συν-διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Πατρών

12.10 - 12.50, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: «Τεχνητή Νοημοσύνη στην Ανώτατη Εκπαίδευση: Νέοι Ορίζοντες και Προοπτικές» Συν-διοργάνωση: Πανεπιστήμιο Πατρών

Το αναλυτικό πρόγραμμα μπορείτε να εντοπίσετε στο σύνδεσμο: https://www.rgc.gr/program/

Αναλυτικές πληροφορίες για τη διοργάνωση του RGC 2026 – του μεγαλύτερου συνεδρίου για την Περιφερειακή Ανάπτυξη, όπως και τη φόρμα εγγραφής, μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.rgc.gr/

Webinar: Εξεταστική χωρίς εμπόδια: Μειώνοντας το άγχος και κάνοντας τις εξετάσεις προσβάσιμες σε όλους | 20.05.2026, 11:00-13:00

Η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Πανεπιστήμιο Πατρών» με Φ.Κ. 83072 και MIS 6006858 που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», με Επιστημονική Υπεύθυνη την Αξιότιμη Αντιπρύτανι Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού κα. Ελ. Αλμπάνη, διοργανώνει την Τετάρτη 20 Μαΐου και ώρα 11:00-13:00 webinar με τίτλο:

«Εξεταστική χωρίς εμπόδια: Μειώνοντας το άγχος και κάνοντας τις εξετάσεις προσβάσιμες σε όλους».

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν τους μηχανισμούς του άγχους, να διακρίνουν τις μορφές που εμφανίζεται και να εφαρμόζουν χρήσιμες τεχνικές κατά τη διάρκεια της εξεταστικής διαδικασίας.

Το Webinar απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Πατρών ανεξαρτήτως τμήματος φοίτησης ή επιπέδου σπουδών.

Ομιλητές/ομιλήτριες:

-Γερονίκου Ελευθερία, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Λογοθεραπείας

-Δήμου Σοφία, Κοινωνική Λειτουργός, εξωτερική συνεργάτιδα Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης

-Κολλύρου Μαρία, Ψυχολόγος, εξωτερική συνεργάτιδα Μονάδας Ισότιμης Πρόσβασης

Το webinar θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Zoom. Για να εγγραφείτε ακολουθείστε το σύνδεσμο: : https://upatras-gr.zoom.us/meeting/register/WJTaVm6PSU2C0GgyIcyeVg . Μετά την εγγραφή σας, θα λάβετε ένα email επιβεβαίωσης το οποίο θα περιέχει πληροφορίες σχετικά με το πώς να παρακολουθήσετε το webinar.

Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά στο 2610.969611 ή στέλνοντας email στο [email protected]

Παρουσία Διεθνούς Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Λογοτεχνική Ιθαγένεια, Δημόσια Σφαίρα και Πολιτισμική Δημοκρατία» | 20.05.2026, 12:00-14:00

Ενημερωτικές εκδηλώσεις για την Υποστήριξη των φοιτητών και την Ένταξή τους στην Αγορά Εργασίας | 20 & 21.05.2026 , 13:00

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/enimerotikes-ekdiloseis-gia-tin-ypostirixi-ton-foititon-kai-tin-entaxi-tous-stin-agora-ergasias/

Διαδικτυακό Βιωματικό Εργαστήριο |«Πρόσβαση για όλους: Έκφραση και επικοινωνία πέρα από τα εμπόδια» | 21.05.2026 , 12:30-14:30

Η Μονάδα Ισότιμης Πρόσβασης της Διεύθυνσης Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Πατρών στο πλαίσιο της Πράξης: «Υποστήριξη παρεμβάσεων ισότιμης πρόσβασης ΑμεΑ και άλλες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο Πανεπιστήμιο Πατρών» με Φ.Κ. 83072 και MIS 6006858 που συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και Εθνικούς Πόρους μέσω του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2021-2027», με Επιστημονική Υπεύθυνη την Αξιότιμη Αντιπρύτανι Φοιτητικής Μέριμνας και Πολιτισμού κα Ελ. Αλμπάνη, διοργανώνει την Πέμπτη 21 Μαΐου και ώρα 12:30 -14:30 μ.μ. διαδικτυακό εργαστήριο ομαδικής συμβουλευτικής με τίτλο «Πρόσβαση για όλους: Έκφραση και επικοινωνία πέρα από τα εμπόδια».

Το εργαστήριο είναι δωρεάν και απευθύνεται σε όλους/ες τους/τις φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το εργαστήριο ομαδικής συμβουλευτικής στοχεύει στην ενδυνάμωση των φοιτητών/τριών μέσα από τη συλλογική διερεύνηση και τη συν-κατασκευή νέων τρόπων επικοινωνίας και κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Μέσα από βιωματικές δραστηριότητες επιδιώκει να καλλιεργήσει δεξιότητες αυθεντικής έκφρασης, ενεργητικής ακρόασης και συμπερίληψης, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση των συμμετεχόντων/ουσών και προάγοντας ένα περιβάλλον αποδοχής, σεβασμού και ισότιμης συμμετοχής για όλους.

Σκοπός του εργαστηρίου είναι οι φοιτητές/τριες να:

-Εξερευνήσουν τις προσωπικές τους αφηγήσεις γύρω από την επικοινωνία και την κοινωνικότητα.

-Αποκτήσουν εμπειρίες εναλλακτικής λεκτικής, μη λεκτικής και δημιουργικής έκφρασης.

-Πειραματιστούν με νέους τρόπους επικοινωνίας σε ασφαλές περιβάλλον.

-Καλλιεργήσουν ενεργητική ακρόαση και ενσυναίσθηση.

-Αναπτύξουν συνεργασία και συλλογική δημιουργία.

Το διαδικτυακό εργαστήριο ομαδικής συμβουλευτικής θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας τηλεδιάσκεψης Zoom. Για να εγγραφείτε ακολουθείστε το σύνδεσμο: https://upatras-gr.zoom.us/meeting/register/88A_9hvuR1Sh7N15x_k7DQ

Ημερίδα Ενημέρωσης και Παρουσίασης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών ΣΟΕΔΕ | 22.05.2026 , 10:30

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/imerida-enimerosis-kai-parousiasis-ton-programmaton-metaptychiakon-spoudon-soede-22-05-2026/

Σεμινάριο τoυ Γραφείου Διασύνδεσης και Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Πατρών: «Έρευνα και Ανάπτυξη Φαρμακευτικών Προϊόντων» | 22.05.2026 , 11:00 – 14:00