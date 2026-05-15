Αγγελής για Αρχαίο Ωδείο: «Από τώρα θα ζητήσουμε τους όρους για το Ρωμαϊκό Ωδείο για τα επόμενα χρόνια»

Εναλλακτικές λύσεις για το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας και σε συνθήκες πίεσης χρόνου, αναζητά πλέον ο Δήμος Πατρέων, μετά την απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού να περιορίσει τη λειτουργία του Ρωμαϊκού Ωδείου Πάτρας, σε πιλοτική βάση.

Η Αντιδημαρχία Πολιτισμού δηλώνει ότι το Φεστιβάλ θα γίνει παρά τα εμπόδια και ζητά από το Υπουργείο να αναλάβει την οικονομική ευθύνη για την αναδιοργάνωση που επιβάλλει η απόφασή του.

Ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αποστόλης Αγγελής, μιλώντας στο thebest.gr τόνισε ότι το Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί, με ή χωρίς την υποστήριξη του Υπουργείου. «Το υπουργείο, 15 Μαΐου, μας ενημέρωσε ότι δεν μας παραχωρεί το Ρωμαϊκό Ωδείο για τις εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ, και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Θα ζητήσουμε να τα λύσει και να εισφέρει οικονομικά σε αυτό. Εμείς το Φεστιβάλ θα το κάνουμε, παρά τα εμπόδια που μας βάζουν. Ίσως υπάρξουν κάποιες μικρομεταβολές, αλλά όπως και να 'χει θα το κάνουμε».

Επίσης, δεν άφησε αναπάντητο και το ζήτημα της προσωρινής υποδομής που θα χρειαστεί να δημιουργηθεί για τη φιλοξενία των παραστάσεων, απευθύνοντας ευθεία ερώτηση στο Υπουργείο. «Οι υπηρεσίες μας θα τρέξουν στο κόκκινο για να δημιουργήσουμε τις κερκίδες για το Θερινό Θέατρο. Θα είναι προσωρινό; Ας μας απαντήσει και για αυτό το υπουργείο, όπως γινόταν και τα προηγούμενα χρόνια, επειδή αποφάσισε να μας ενημερώσει τώρα».

Με αφορμή τις εξελίξεις, ο κ. Αγγελής αναφέρει ότι ο Δήμος θα διεκδικήσει εφεξής σαφείς και έγκαιρες δεσμεύσεις από το Υπουργείο για τη χρήση του χώρου στα επόμενα χρόνια: «Θεσμικά, εμείς εδώ και οκτώ μήνες προσπαθούσαμε να μάθουμε τους όρους. Έτσι, από τώρα θα ζητήσουμε τους όρους για το Ρωμαϊκό Ωδείο για τα επόμενα χρόνια, εφόσον, όπως λένε, είναι οι εργασίες που προέκυψαν».