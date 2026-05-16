Ελένη Παράσχη στο Travel West Forum 2026: Αεροπορική συνδεσιμότητα και τουρισμός-Η Πάτρα ως πύλη της Δυτικής Ελλάδας

"Αεροπορική συνδεσιμότητα και τουρισμός ήταν το θέμα που ανέπτυξε στην ομιλία της στο Travel West Forum 2026 η Επίκουρη Καθηγήτρια του Τμήματος Διοίκησης Τουρισμού του Πανεπιστημίου Πατρών Ελένη Παράσχη.

Η κυρία Παράσχη συμμετείχε στη θεματική ενότητα "Μεταφορές και Τουρισμός: Συνδεσιμότητα, προσβασιμότητα και ανάπτυξη προορισμών"

Η ομιλία της κας Παράσχη

Παρακολουθούμε όλοι με χαρά την ανάπτυξη που έχουν οι οδικές και οι θαλάσσιες μεταφορές στην Πάτρα. Εγώ αισθάνομαι τώρα ως αδύναμος κρίκος της υπόθεσης καθ' ότι μου έχει πέσει ο κλήρος των αεροπορικών μεταφορών που παρουσιάζει αδυναμίες, καλως ή κακως.

Στόχος είναι να δώσουμε κάποιες προτάσεις ανάπτυξης για τον αερολιμένα του Αράξου γιατί το Άκτιο ήδη βρίσκεται σε αναπτυξιακή τροχιά.

Σε αυτό το πλαίσιο των μεταφορών που συνδέει την Πάτρα και τη Δυτική Πελοπόννησο και τη Δυτική Ελλάδα, ο Άραξος αποτελεί έναν αδύναμο κρίκο.



Η Ολυμπία Οδός και η Ιονία Οδός έχουν προσφέρει μια πολύ καλή συνδεσιμότητα οδική. Το λιμάνι της Πάτρας αναπτύσσεται συνεχώς όχι μόνο στις επιβατικές αλλά και στις εμπορευματικές μεταφορές. Αναμένουμε τώρα να επεκταθεί αυτή η αναπτυξιακή προοπτική και στις αεροπορικές μεταφορές. Προκειμένου να μπορέσουμε να προτείνουμε κάποιες προτάσεις μελλοντικής ανάπτυξης.

Θα πάρουμε λίγο φόρα από το παρελθόν, ξεκινώντας 30 χρόνια πίσω .

Το πρώτο που έκανα ήταν να μελετήσω τα στατιστικά στοιχεία επιβατικής κίνησης και το εσωτερικού και το εξωτερικού για το αεροδρόμιο του Αράξου. Τα στοιχεία επιβατικής κίνησης για το εσωτερικό είναι σχεδόν αμελητέα, δεν έχει τακτικές επιβατικές πτήσεις εσωτερικού, δικαιολογείται από την οδική συνδεσιμότητα, παρόλα αυτά δεν καταφέρνει να προσελκύσει και πτήσεις γενικής αεροπορίας ή αεροαθλητικές που θα ήταν μια καλή ευκαιρία να αναπτυχθεί σε αυτόν τον εσωτερικό τουρισμό.



Οι αφίξεις εξωτερικού γενικά πάνε καλά, παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις. Η πρώτη βύθιση που παρακολουθούμε εδώ ήταν κατά τα χρόνια της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης 2009 με 2011. Εύλογα υπήρχε μία μείωση της ζήτησης, η οποία βέβαια επιδεινώθηκε κατά την περίοδο του κορονοϊού. Από εκεί και πέρα αναπτύσσονται συνεχώς οι διεθνείς αφίξεις και αναχωρήσεις. Παρόλα αυτά, ο αερολιμένας ακόμα και πέρυσι, που πήγε πάρα πολύ καλά, δεν κατάφερε να πιάσει τα μεγέθη ρεκόρ του 2018 και αυτή η αδυναμία οφείλεται εν πολλής στην απώλεια της ρωσικής αγοράς μετά τη διένεξη Ρωσίας-Ουκρανίας και τις απαγορεύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι η κύρια μία πολύ καλή αγορά ήταν οι χώρες Ανατολικής Ευρώπης και η Ρωσία. Εδώ εστιάζουμε μόνο στις αφίξεις τελευταίας δεκαετίας. Βλέπουμε λεπτομέρειες στα μεγέθη. Το 2018 είχε φτάσει στις αφίξεις ρεκόρ πάνω από 91.000, ενώ πέρυσι κατάφερε να φτάσει σε 89.000.



Βάζοντας όμως αυτά τα μεγέθη σε μια χρονοσειρά και κάνοντας μια προβολή στο μέλλον, παρατηρούμε ότι τα προγνωστικά μοντέλα δίνουν δυνατότητες ανάπτυξης των αερολιμένων. Παρόλα αυτά, το ζητούμενο εδώ είναι να επιταχύνουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης έτσι ώστε να μην καταφέρουμε σε μια πενταετία να φτάσουμε απλώς στα επίπεδα που ήταν το 2018.



Πριν περάσουμε στο μέλλον, να σταθούμε λίγο στο παρόν. Τα στοιχεία, τα slots, τα στοιχεία χρονοθυρίδων για τη φετινή σεζόν μας επιτρέπουν να είμαστε αισιόδοξοι, όχι υπεραισιόδοξοι. Υπήρχαν κάποια προβλήματα στην αρχή, παρόλα αυτά οι προγνώσεις είναι καλές. Αναμένεται ο αερολιμένος φέτος να δεχτεί πτήσεις από 23 αεροδρόμια του εξωτερικού, από 15 χώρες.

Η κύρια αγορά που εξυπηρετεί το αεροδρόμιο είναι η γερμανική αγορά. Επίσης, Σημαντικό ποσοστό έχει η Πολωνία και σε μονοψήφια ποσοστά είναι η Σλοβακία, Τσεχία, Ιταλία, Ισραήλ, Βέλγιο και άλλες ακόμη περίπου 10 χώρες του εξωτερικού με μικρά έως πολύ μικρά ποσοστά. Βασική αγορά είναι η γερμανική και αυτό φαίνεται και στα σλότς τα φετινά που δείχνουν ότι τα πιο πολλά αεροδρόμια είναι από τη Γερμανία.



Επίσης, έχουμε περίπου 18 αεροπορικές εταιρείες που θα επιχειρήσουν φέτος στο αεροδρόμιο του Αράξου, κατά κύριο λόγο είναι low cost και charter πτήσεις. Αυτά, λοιπόν, μας επιτρέπουν να κάνουμε μια καλή αποτύπωση της παρούσας κατάστασης, η οποία συνοψίζεται σε αυτή τη σουίτα ανάλυσης και βλέπουμε ότι τα κύρια δυνατά σημεία του αερολιμένα είναι βασικά η γεωγραφική του θέση. Ναι, μπορεί να εξυπηρετήσει όλη τη δυτική Ελλάδα. Είναι οι υποδομές του, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν βρίσκονται στην καλύτερη τους κατάσταση. Παρόλα αυτά, μπορούν άνετα να εξυπηρετήσουν και την υφιστάμενη κίνηση αλλά και μια μελλοντική ανάπτυξη 20%-30% χωρίς να χρειάζονται σημαντικές επενδύσεις επέκτασης. Και είναι και η διαθεσιμότητα χρονοθυρίδων.

Ζητούμενο για όλες τις εταιρείες είναι να υπάρχουν διαθέσιμα σλότς.

Η κοντινή Ζάκυνθος εδώ έχει φτάσει σχεδόν σε σημεία κορεσμού. Το Άκτιο πάει καλά, αλλά και αυτό πλησιάζει τα όρια του. Στον Άραξο υπάρχουν χρονοθυρίδες και αυτό κιόλας σου δίνει τη δυνατότητα να εξυπηρετήσει γρήγορα τις αεροπορικές εταιρείες, οι οποίες ενδιαφέρονται για γρήγορους χρόνους turnaround, οπότε το κάνει ελκυστικό για αυτού του είδους τις εταιρείες που φέρνουν τον διεθνή τουρισμό.

Έχει αδυναμίες. Η αδυναμία του είναι η έντονη εποχικότητα, είναι οι περιορισμένες τακτικές πτήσεις, Οι περιορισμένες εμπορικές υπηρεσίες δεν είναι ένα αεροδρόμιο στο οποίο κανείς θα ξοδέψει τα χρήματά του, δεν θα πάει μόνο για να πετάξει, αλλά θα ξοδέψει και χρήματα στα εμπορικά του καταστήματα. Και βέβαια, όπως το διαπιστώσαμε πρόσφατα, είναι το αδύναμο management, το οποίο κινείται καλώς-κακώς σε ρυθμούς ελληνικού δημοσίου και στερείται αυτής της διεθνούς αναπτυξιακής προοπτικής.

Έχει πολλές ευκαιρίες. Οι ευκαιρίες εντοπίζονται στην ανάπτυξη την τουριστική της Δυτικής Ελλάδας.

Παρατηρούμε με χαρά ότι είναι δρομολογημένες επενδύσεις και στο κάστρο της Κυλλήνης και στην καινούρια μονάδα του Aldemar στην Ηλεία, οπότε αυτή η τουριστική ζήτηση θα προσελκύσει και αεροπορικές εταιρείες με τις οποίες θα μεταφερθούν οι τουρίστες. Συνεπώς μπροστά μας έχουμε μια ζήτηση που πρέπει να εξυπηρετηθεί από το αεροδρόμιο.

Η ιδιωτικοποίηση του αερολιμένα: ήδη βρίσκεται στο φάκελο του υπερταμείου ο διαγωνισμός Ατρέξ τον Ιούνιο του 2026, και μαζί με άλλα 21 περιφερειακά ελληνικά αεροδρόμια πρόκειται να παραχωρηθούν σε ιδιωτικό management, το οποίο αναμένεται να φέρει μια ώθηση στη ζήτηση και βελτίωση των υποδομών.

Και η διαχρονικότητα, η πολυτροπικότητα, όπως προαναφέρθηκε και από τους προηγούμενους ομιλητές, η διασύνδεσή του με τα πολύ καλά δίκτυα που ήδη υπάρχουν όσον αφορά τις θαλάσσιες και τις οδικές μεταφορές.

Στις απειλές που θα πρέπει να διαχειριστεί είναι ο ανταγωνισμός από τα κοντινά αεροδρόμια και το Άκτιο και οι Καλαμάτα που πρόσφατα παραχωρήθηκαν και μπαίνουν πολύ δυναμικά στο παιχνίδι και βέβαια η συνολική γεωπολιτική, ενεργειακή, οικονομική κατάσταση

που απειλεί.

Τι χρειάζεται να γίνει

Χρειάζεται να επεκταθεί σε νέες αγορές, να εντείνει τη διείσδυση που έχει στις βυθισμένες αγορές. Η στενή συνεργασία με τα εμπλεκόμενα μέρη Περιφέρεια, Επιμελητήρια, φορείς τουρισμού.



Και αφενός η ανάπτυξη των αεροπορικών συνδέσεων και αφετέρου η ανάπτυξη των εμπορικών δραστηριοτήτων έτσι ώστε να έχουμε προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων.

Και τέλος, όλα αυτά θα τα πετύχει ένα management που θα κινείται σε σύγχρονους όρους Aviation Management και θα αξιοποιεί όλα τα διαθέσιμα εργαλεία προκειμένου να καταστήσει αυτό το αερολιμένα, όχι απλώς μια υποδομή, αλλά μια δυναμική επιχείρηση που θα μπει κεντρικά στον κλάδο του τουρισμού και του αγωγού αερομεταφοράς.