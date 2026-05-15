Ανδρέας Κατσανιώτης: Έμπρακτη στήριξη στους κτηνοτρόφους με αποζημιώσεις 3,6 εκατ. ευρώ

Εγκρίθηκε νέα πληρωμή αποζημιώσεων προς κτηνοτρόφους της Δυτικής Ελλάδας και Δυτικής Μακεδονίας, όπως ανακοίνωσε ο Ανδρέας Κατσανιώτης, στο πλαίσιο στήριξης του πρωτογενούς τομέα.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Κατσανιώτη αναφέρει τα εξής:

Με απόφαση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εγκρίθηκε η δεύτερη πληρωμή αποζημιώσεων συνολικού ύψους 3.628.350 ευρώ προς τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τα μέτρα εξυγίανσης του ζωικού κεφαλαίου στις Περιφέρειες της Δυτικής Ελλάδας και της Δυτικής Μακεδονίας.

Η συγκεκριμένη απόφαση αποτελεί μία ουσιαστική παρέμβαση στήριξης του πρωτογενούς τομέα και έρχεται να ενισχύσει έμπρακτα τους ανθρώπους της παραγωγής, που δοκιμάστηκαν το προηγούμενο διάστημα λόγω των αναγκαίων υγειονομικών μέτρων προστασίας του ζωικού κεφαλαίου.

Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Θανάση Καββαδά για τη συνεργασία, την άμεση ανταπόκριση και τη συμβολή του στην προώθηση των δίκαιων αιτημάτων του αγροτικού και κτηνοτροφικού κόσμου.

Η στήριξη της ελληνικής περιφέρειας και των ανθρώπων του μόχθου παραμένει σταθερή προτεραιότητα. Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, την προστασία του εισοδήματος των κτηνοτρόφων και τη διατήρηση της βιωσιμότητας του πρωτογενούς τομέα.