ΠΑΣΟΚ για Γεωργιάδη : «Όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη»

«Από χθες εξελίσσεται μια πρωτοφανής επιχείρηση σπίλωσης του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ», αναφέρει σε ανακοίνωσή του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Το ΠΑΣΟΚ σημειώνει σχετικά με την αντιπαράθεση με τον υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη ότι «όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη», υπογραμμίζοντας ότι αναμένει «τη δημόσια δέσμευση του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από την ασυλία του».

Ειδικότερα το ΠΑΣΟΚ αναφέρει στην ανακοίνωσή του ότι «η συκοφαντία κατέπεσε με απόλυτο και τεκμηριωμένο τρόπο» και υποστηρίζει πως «παρά ταύτα, αμετανόητο και χυδαίο το παρακράτος της Νέας Δημοκρατίας και οι "χορηγοί" του συνεχίζουν τη λασπολογία με έναν και μοναδικό σκοπό: να πλήξουν το ΠΑΣΟΚ και τον Πρόεδρο του, να συμψηφίσουν την παρακμή τους τοξικοποιώντας την πολιτική ζωή και λερώνοντας την εντιμότητα και το ήθος των πολιτικών τους αντιπάλων». Προσθέτει ότι «σε αυτή την προσπάθεια ηθικής εξόντωσης του αρχηγού της δημοκρατικής παράταξης φαίνεται σήμερα να συμπαρατάσσονται και άλλα μέσα με άλλες πολιτικές αναφορές» και κάνει λόγο για ένα «οργανωμένο σχέδιο ενός ετερόκλητου μηχανισμού συμφερόντων» που «προσπαθεί να "στήσει" ένα ελεγχόμενο πολιτικό σύστημα». «Τα κέντρα που το υπηρετούν, αποκαλύπτονται μπροστά στα μάτια των πολιτών», υποστηρίζει.

Το ΠΑΣΟΚ αναφέρει ότι «ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε και σήμερα τα ίδια ψευδή», ότι «συνεχίζει να μιλά για εκατομμύρια που δεν προκύπτουν από κανένα φορολογικό έγγραφο» και ότι «έχει πλήρη συνείδηση του ψεύδους και συνεχίζει ακάθεκτος να κινείται στο βούρκο και το σκοτάδι». Σχολιάζει ότι τα ίδια έλεγε για την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας υπό τον Κώστα Καραμανλή, πριν ενταχθεί στη Νέα Δημοκρατία.

Καταληκτικά το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι «δεν έχουμε τίποτα να απαντήσουμε στον ακροδεξιό λασπολόγο, που όταν ήταν Υπουργός Επενδύσεων παρακολουθήθηκε με εντολή Μαξίμου και φοβάται να μάθει η κοινή γνώμη τους λόγους» και πως «όλα θα λυθούν εκεί που πρέπει, στη δικαιοσύνη». «Αναμένουμε τη δημόσια δέσμευση του ίδιου και της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα κρυφτούν πίσω από την ασυλία του», υπογραμμίζει.

Τι είπε ο Γεωργιάδης

Άδ. Γεωργιάδης: 10.000 ευρώ και όχι 1.000 ευρώ το ενοίκιο που εισπράττει από το Κτηματολόγιο η οικογένεια Ανδρουλάκη

Στο ζήτημα που απασχολεί την επικαιρότητα και αφορά στο ακίνητο που έχει εκμισθώσει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκος Ανδρουλάκης μαζί με τον πατέρα του στο κτηματολόγιο, αναφέρθηκε σήμερα ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης σε τηλεοπτική εκπομπή στο Action24, απαντώντας στις χθεσινοβραδινές δηλώσεις του κ. Ανδρουλάκη για το ίδιο θέμα.

Η σύμβαση επιτρέπει την οικογένεια Ανδρουλάκη να εισπράττει 10.000 ευρώ τον μήνα και όχι 1.000 ευρώ μετά φόρων, όπως ισχυρίζεται ο ίδιος, είπε ο κ. Γεωργιάδης και πρόσθεσε: «Στην προσπάθεια να υποβαθμίσει την υπόθεση είπε ένα μεγάλο ψέμα. Επί κυβερνήσεως ΠΑΣΟΚ, πατέρας και ο γιος Ανδρουλάκης, και οι δύο υψηλόβαθμα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, πήραν από την κυβέρνηση της εποχής (σ.σ. το 2009) ένα συμβόλαιο». «Είναι ψέμα και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί κυβέρνησης Καραμανλή και το Κτηματολόγιο υλοποίησε την απόφαση αυτή» τόνισε ο κ. Γεωργιάδης, επισημαίνοντας πως οι εκλογές του 2009 έγιναν αρχές Οκτωβρίου, το συμβόλαιο το υπέγραψε το Κτηματολόγιο τον Απρίλιο του 2010 και η επιτροπή που απέρριψε την φτηνότερη προσφορά έγινε τον Οκτώβριο του 2009. «Καμία κυβέρνηση Καραμανλή όπως λέει ψευδώς δεν ολοκλήρωσε τη διαδικασία. Η επιτροπή αξιολόγησης ενέκρινε τις τέσσερις προσφορές από τις οποίες η 4η του κ. Ανδρουλάκη ήταν η φτηνότερη απορρίπτοντας την πέμπτη που ήταν σημαντικά φτηνότερη» συμπλήρωσε ο κ. Γεωργιάδης.

«Έχουμε καταφανώς εύνοια της οικογένειας Ανδρουλάκη» τόνισε ο υπουργός Υγείας, διευκρινίζοντας, ωστόσο, πως «εγώ δεν έχω σκοπό να πάω τον Ανδρουλάκη στα δικαστήρια, είπα όμως ότι δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο. Είναι ένας βαθύπλουτος, ένα εκατ. από εδώ και ένα από εκεί, και τώρα τον έπιασε ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα. Αυτή την περίοδο δύο αρχηγοί με έχουν χρεώσει αρχηγό εγκληματικής οργάνωσης για την πολιτική δολοφονία τους: Ο Ανδρουλάκης και η Κωνσταντοπούλου. Η οικογένεια Ανδρουλάκη και ο κ. Ανδρουλάκης προσωπικά εισπράττει 10.000 ευρώ το μήνα από το Δημόσιο. Για μένα είναι ηθικά απαράδεκτο για φέρελπι πρωθυπουργό και αρχηγό της αντιπολίτευσης».