Ο ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας στη συγκέντρωση στην Πούντα για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού- ΦΩΤΟ

Αντιπροσωπεία του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Αχαΐας συμμετείχε στη συγκέντρωση κατοίκων στην Πούντα για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου.



Η ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει τα εξής:

Αντιπροσωπεία της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ- ΠΣ βρέθηκε σήμερα Παρασκευή στο πλευρό των κατοίκων και των φορέων Αιγιάλειας και Καλαβρύτων που συγκεντρώθηκαν στην Πούντα, απαιτώντας την άμεση επαναλειτουργία του Οδοντωτού Σιδηροδρόμου. Όπως πολύ σωστά αναφέρουν οι εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η διακοπή των δρομολογίων του Οδοντωτού είναι άδικη και αναιτιολόγητη.

Έχει δε επιφέρει ανυπολόγιστες οικονομικές ζημιές στα Καλάβρυτα και την ευρύτερη περιοχή. Ο Οδοντωτός Σιδηρόδρομος αποτελεί αναντικατάστατο τοπόσημο και η συμβολή του στην οικονομία είναι καθοριστικής σημασίας.

Ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης πρέπει να αφήσει τις υπεκφυγές και να σταματήσει να «πετάει το μπαλάκι» στον Δήμαρχο Καλαβρύτων, στο ΤΕΕ ή άλλου. Οφείλει να τρέξει όλες τις απαιτούμενες διαδικασίες προκειμένου να αρθεί ΑΜΕΣΑ η μεγάλη αυτή αδικία κατά της τοπικής κοινωνίας.

Η γραμμή πρέπει να επαναλειτουργήσει με πλήρη δρομολόγια τόσο τις καθημερινές όσο και τα Σαββατοκύριακα και όπως επισημαίνει ο Δήμαρχος Καλαβρύτων, τα όποια τεχνικά έργα να γίνουν παράλληλα με τη λειτουργία του τρένου.

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ παλεύει μαζί με τον κόσμο τις περιοχής, τους φορείς και την τοπική αυτοδιοίκηση για την άμεση ανάκληση της απαράδεκτης αυτής απόφασης που καταδικάζει σε μαρασμό τα Καλάβρυτα και την Αιγιάλεια. Ήδη ο βουλευτής Αχαΐας το ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ, Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και ο συνάδελφός του από την Μαγνησία, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος έχουν επαναφέρει το θέμα στη Βουλή και αναμένουν τις απαντήσεις του κ. Κυρανάκη.

Στην ερώτησή τους οι δύο βουλευτές θέτουν συγκεκριμένα ερωτήματα σχετικά με την πορεία της μελέτης του ΤΕΕ, την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, το χρονοδιάγραμμα των παρεμβάσεων και τον χρόνο επαναλειτουργίας της γραμμής, ενώ ζητούν να εξεταστεί η επανέναρξη των δρομολογίων με πρόσθετα μέτρα ασφαλείας έως την ολοκλήρωση των αναγκαίων έργων.