Τροχαίο στη Ναύπακτο: Δίκυκλο παρέσυρε πεζό- Τραυματίστηκαν δύο άτομα

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στη Ναύπακτο, μπροστά από το 1ο Λύκειο και Γυμνάσιο, όταν δίκυκλο, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, παρέσυρε πεζό και τραυματίστηκαν και οδηγός και πεζός σοβαρά.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ για την παραλαβή των τραυματιών έσπευσαν δύο ασθενοφόρα από το Ρίο, καθώς το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ Ναυπάκτου βρισκόταν ήδη σε άλλο περιστατικό.Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι τραυματίες μεταφέρονται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου.

Στο σημείο βρίσκεται και η Τροχαία Ναυπάκτου, η οποία διενεργεί έρευνα για τα ακριβή αίτια του ατυχήματος.

πηγή nafpaktianews.gr/