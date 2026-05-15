Πάτρα: Πώς η ΠΑΣΠ κατάφερε ξανά να αναδειχθεί πρώτη δύναμη στο Πανεπιστήμιο

Η ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας επιβεβαίωσε την ανοδική της πορεία, κατακτώντας για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση στις φοιτητικές εκλογές του Πανεπιστημίου Πατρών.

Μια σημαντική νίκη για την παράταξη, αλλά και για ένα μεγάλο μέρος της φοιτητικής κοινότητας που εξέφρασε για ακόμη μια φορά εμπιστοσύνη στο όραμά της.

Ο γραμματέας της ΠΑΣΠ ΑΕΙ Πάτρας, Κωνσταντίνος Κωνσταντάτος, μιλώντας στο thebest.gr δεσμεύτηκε ότι η παράταξη θα συνεχίσει να μάχεται για τα συμφέροντα και τα δικαιώματα όλων των φοιτητών, αποδίδοντας το αποτέλεσμα στη συστηματική παρουσία της παράταξης στην καθημερινότητα των φοιτητών.

«Όταν πέρυσι βγήκαμε πρώτοι μετά από 15 χρόνια, φανήκαμε αντάξιοι των προσδοκιών. Δεν πουλήσαμε φθηνές αλήθειες. Όλη τη χρονιά ήμασταν έμπρακτα δίπλα σε όλους τους φοιτητές, σε όποιο πρόβλημα είχαν, από τις διαγραφές μέχρι κάτι καθημερινό, όπως η δήλωση των μαθημάτων τους», επισημαίνει.

Σχετικά με τη χαμηλή συμμετοχή που κατέγραψαν οι εκλογές φέτος εντόπισε δύο κύριες αιτίες. Τη μείωση των εισακτέων σε πολλές σχολές και τις οικονομικές πιέσεις που απομακρύνουν φοιτητές από την ενεργό ακαδημαϊκή ζωή. «Στις κάλπες δεν ήρθαν να ψηφίσουν πάρα πολλοί και αυτό πιστεύουμε ότι οφείλεται στη μείωση των εισακτέων σε πολλές σχολές. Επίσης, πολλοί, λόγω της ακρίβειας, αποφασίζουν να μην σπουδάζουν κανονικά και να δίνουν το παρών μόνο στις εξεταστικές».

Κλείνοντας, ο γραμματέας της παράταξης έστειλε μήνυμα αποφασιστικότητας, τονίζοντας ότι η νίκη αυτή δεν είναι τέλος, αλλά αφετηρία. «Η επόμενη μέρα θα μας βρει πάλι δίπλα στον φοιτητή. Θα του αποδείξουμε ότι η ψήφος του δεν ήταν μια απλή ψήφος, αλλά ήταν μια σηκωμένη γροθιά που θα μας βρει όλους ενωμένους να παλέψουμε για ό,τι καλύτερο μπορούμε, για την καθημερινότητά μας αλλά και γενικότερα».