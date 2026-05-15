Περιστέρι: «Φορούσαν ακόμα πάνες τα παιδιά 8 και 9 ετών – Ήταν σαν στρατιωτάκια»- Νέα καταγγελία

Τι λέει κάτοικος της περιοχής

Σοκάρουν οι αποκαλύψεις σχετικά με τα 6 παιδιά που βρέθηκαν να ζουν μέσα σε ένα δώμα 27 τ.μ. στο Περιστέρι μαζί με τους δύο γονείς του, καθώς εντοπίστηκαν μέσα σε ακαθαρσίες, σε άθλιες συνθήκες υγιεινής και περιτριγυρισμένα από σκουπίδια. Υπενθυμίζεται πως το μεσημέρι της Πέμπτης (14.5.26), οι δύο γονείς που συνελήφθησαν στο Περιστέρι καταδικάστηκαν από το Αυτόφωρο Δικαστήριο σε ποινή φυλάκισης 16 μηνών ο καθένας, μετατρέψιμη προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ το δικαστήριο χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση. Η γειτονιά φαίνεται πως γνώριζε όλα όσα συνέβαιναν στο δώμα των 27 τετραγωνικών στο Περιστέρι, καθώς έβλεπαν τα παιδιά σε άσχημη κατάσταση με βρώμικα ρούχα και μάλιστα μαρτυρίες ανέφεραν πως ενώ τους έδιναν ρούχα και προσπαθούσαν να βοηθήσουν την οικογένεια, έβλεπαν τα παιδιά μονίμως βρώμικα και με τα ίδια σκισμένα ρούχα.

Κάτοικος της περιοχής που γνώριζε την οικογένεια σημείωσε μιλώντας στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1: «Τους ξέρω από το 2019 περίπου. Αλλάζανε συχνά σπίτια, παρόλα αυτά κινούνταν εδώ στη γύρω περιοχή. Τα παιδάκια τα ήξερα αρκετά καλά. Τα συναντούσα για κάποια διαστήματα καθημερινά. Ήταν καχεκτικά, κάτωχρα, εμφανώς παραμελημένα, είχαν δερματικά προβλήματα, είχαν χαλασμένα δοντάκια. Ήταν παιδιά με έντονα στοιχεία παραμέλησης πάνω τους. Αισθανόσουν ότι σε αυτά τα παιδιά ασκούνταν και μια ψυχολογική πίεση. Έπρεπε να πάρουν τη σιωπηλή έγκριση της μητέρας τους με τα μάτια. Ήταν σαν στρατιωτάκια. Τα δύο κορίτσια, που είναι 8-9 ετών, φοράνε ακόμα πάνες. Η μεγάλη κόρη χρειάστηκε να επαναλάβει τη χρονιά στο σχολείο και η μητέρα το επικοινωνούσε ως κάτι ευχάριστο· ότι δηλαδή η μεγάλη και η μικρή θα είναι μαζί και η μεγάλη θα τη βοηθά στα μαθήματα». «Επισκέπτονταν πολύ συχνά μια επιχείρηση εστίασης. Επέλεγαν να κάθονται σε τρία διαφορετικά τραπέζια: οι γονείς με τα δύο μικρά, τα δύο αγόρια σε άλλο και τα δύο κορίτσια σε άλλο. Παράγγελναν μία μερίδα φαγητό οι δύο γονείς, ψιλοτάιζαν τα δύο μικρά της οικογένειας και τα δύο αγόρια και τα δύο κορίτσια κάθονταν χωρίς φαγητό. Όταν τελείωναν το φαγητό τους, η μητέρα έπαιρνε άλλη μία μερίδα φαγητού και τη μοίραζε στα υπόλοιπα τέσσερα παιδιά» σημείωσε.

