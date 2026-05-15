Θεσσαλονίκη: Παράνομη μεταφορά μεταναστών με ...ηλεκτρικό πατίνι - Συνελήφθη 17χρονος

Για εμπλοκή σε υπόθεση παράνομης μεταφοράς μεταναστών συνελήφθη 17χρονος αλλοδαπός, έπειτα από έλεγχο αστυνομικών της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης.
Ο νεαρός, υπήκοος Αιγύπτου, εντοπίστηκε χθες το πρωί να μεταφέρει με ηλεκτρικό πατίνι δύο αλλοδαπούς, από το Νεπάλ και το Πακιστάν (αντιστοίχως), οι οποίοι διέμεναν παράνομα στη χώρα. Όταν οι αστυνομικοί τού έκαναν σήμα να σταματήσει, εκείνος προσπάθησε να διαφύγει, συνεχίζοντας την πορεία του, πετώντας στο οδόστρωμα ένα αναδιπλούμενο στιλέτο, όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.
Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι δύο παραπάνω άνδρες είχαν εισέλθει παράνομα στην Ελλάδα από τον Έβρο, τα προηγούμενα 24ωρα, ενώ διέμεναν προσωρινά σε διαμέρισμα στη Θεσσαλονίκη.
Ο ανήλικος συλληφθείς φέρεται να είχε αναλάβει τη μεταφορά τους με το πατίνι σε άλλο κατάλυμα.
