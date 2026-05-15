Το ταξίδι στην τεχνητή νοημοσύνη συνεχίστηκε στη Βόρεια Μακεδονία για το 1ο ΓΕΛ Αιγίου

Μια ξεχωριστή εμπειρία γνώσης, συνεργασίας και πολιτισμικής ανταλλαγής έζησαν μαθητές και εκπαιδευτικοί του 1ου ΓΕΛ Αιγίου, συμμετέχοντας στην τρίτη κινητικότητα του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη.

Η ανακοίνωση του 1ου ΓΕΛ Αιγίου αναφέρει τα εξής:

Στο διάστημα 3-8 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκε η τρίτη κινητικότητα του Erasmus+ προγράμματος του σχολείου μας “FutureSkill+ Alliance: Empowering Education through AI“.

Η συνάντηση έλαβε χώρα στη Στρούμιτσα της Βόρειας Μακεδονίας και συμμετείχαν οι μαθήτριες της Α` τάξης Αντιόπη Δρουγούτη και Ντάνια Μούτσα, ο μαθητής της Β` τάξης Δημήτριος Θανασούλιας καθώς και οι καθηγητές του σχολείου Ηλίας Σπανός και Σπύρος Τζόκας.

Το θέμα του προγράμματος είναι η τεχνητή νοημοσύνη και πως αυτή μπορεί να αξιοποιηθεί από τους μαθητές για να βελτιωθεί η εκπαιδευτική διαδικασία.

Την πρώτη μέρα αρχικά μας υποδέχτηκαν και μας καλωσόρισαν οι υπεύθυνοι του σχολείου φιλοξενίας. Στη συνέχεια οι μαθητές όλων των συμμετεχόντων σχολείων (από Ελλάδα, Βόρεια Μακεδονία, Ισπανία κι Εσθονία) παρουσίασαν το σχολείο τους και την πόλη τους κι ακολούθως έκαναν αναφορά στο πως αξιοποιείται η ΤΝ μέχρι στιγμής εντός του σχολείου.

Ακολούθως πραγματοποιήθηκαν δραστηριότητες σε μικτές ομάδες για την ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών. Τέλος ανατέθηκε σε ομάδες μια δοκιμασία: Η κατασκευή reel με συγκεκριμένο θέμα σχετικό με την ΤΝ. Το απόγευμα επισκεφτήκαμε το αρχαιολογικό μουσείο της Στρούμιτσας και ξεναγηθήκαμε στα αξιοθέατα της πόλης.

Τα πρωινά της δεύτερης και της τρίτης μέρας αξιοποιήθηκαν για την υλοποίηση πιλοτικών διδασκαλιών με χρήση ΤΝ. Όλες οι συμμετέχουσες χώρες, κατά γενική ομολογία, παρουσίασαν σχέδια μαθήματος πολύ υψηλού επιπέδου.

Υπήρξαν όμως και απογευματινές δραστηριότητες: Την Τρίτη οι μαθητές επισκέφτηκαν το UpHub training center και την Τετάρτη το EU House. Και στα δύο ερευνητικά κέντρα υλοποίησαν δραστηριότητες σχετικές με την ΤΝ.

Την Πέμπτη αρχικά οι μαθητές παρακολούθησαν μαθήματα με τους οικοδεσπότες μαθητές ενώ οι καθηγητές αξιολόγησαν την πορεία του έργου. Ακολούθως βραβεύτηκε το νικητήριο reel. Τέλος έγινε η απονομή των βεβαιώσεων και το πρωινό έκλεισε με ένα διαπολιτισμικό γεγονός: μαθητές κάθε χώρας παρουσίασαν εθνικούς χορούς και πρόσφεραν κεράσματα με τοπικά εδέσματα.

Η Παρασκευή είχε πολιτισμικό χαρακτήρα. Επίσκεψη στην πρωτεύουσα, τα Σκόπια. Αρχικά επισκεφτήκαμε το Brainster για την πραγματοποίηση ενός AI workshop κι ακολούθως ξεναγηθήκαμε σε αξιοθέατα της πόλης.

Η όλη συνάντηση ήταν ιδιαίτερα εποικοδομητική και οι μαθητές επέστρεψαν σπίτι τους απόλυτα ευχαριστημένοι, γεμάτοι εμπειρίες και νέες φιλίες! Πλέον ανυπομονούν για τη συνάντηση στην Ελλάδα, όπου θα έχουν τη χαρά να ανταποδώσουν τη φιλοξενία!