Σπύρος Σκιαδαρέσης: Ερώτηση «για τα σοβαρά προβλήματα στο οδικό δίκτυο Αγρίνιο - Γέφυρα Τατάρνας»

Η ανακοίνωση του Σπύρου Σκιαδαρέση αναφέρει τα εξής:

Την επιτακτική ανάγκη άμεσης παρέμβασης για την αποκατάσταση των σοβαρών προβλημάτων στο οδικό δίκτυο Αγρίνιο – Αλευράδα έως τη Γέφυρα Τατάρνας αναδεικνύει με ερώτησή του προς τον πρόεδρο του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδος, ο επικεφαλής της παράταξης «Νέα Δυτική Ελλάδα», Σπύρος Ν. Σκιαδαρέσης, επισημαίνοντας πως πρόκειται για ένα ζήτημα που ταλαιπωρεί καθημερινά κατοίκους, επαγγελματίες και διερχόμενους πολίτες της περιοχής.

Ο κ. Σκιαδαρέσης μετά από επιτόπια επίσκεψη στο βορειοανατολικό τμήμα του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, διαπίστωσε την ιδιαίτερα κακή κατάσταση του οδοστρώματος σε έναν δρόμο αυξημένης κυκλοφορίας καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, στο τμήμα μεταξύ Αλευράδας και Γέφυρας Τατάρνας, έχει σημειωθεί μεγάλη καθίζηση του δρόμου, η οποία έχει οδηγήσει στη διακοπή της κυκλοφορίας εδώ και περίπου έξι μήνες.

Ως αποτέλεσμα, τα οχήματα αναγκάζονται να ακολουθούν εναλλακτική διαδρομή μέσω Τρικλίνου – Χαλκιοπούλων – Αγρινίου, επιβαρύνοντας σημαντικά τις καθημερινές μετακινήσεις με επιπλέον απόσταση περίπου 10 χιλιομέτρων. Η κατάσταση αυτή επηρεάζει ιδιαίτερα τους κατοίκους της περιοχής, αλλά κυρίως τους αγρότες και κτηνοτρόφους, οι οποίοι έρχονται αντιμέτωποι με αυξημένο κόστος και σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινή τους δραστηριότητα.

Ταυτόχρονα, έντονη είναι η ανησυχία και η αγανάκτηση των κατοίκων, οι οποίοι ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση τόσο του σημείου καθίζησης, όσο και της συνολικής εικόνας του οδοστρώματος κατά μήκος της διαδρομής.

Στο πλαίσιο αυτό, ο επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας ζητά πλήρη ενημέρωση από την αρμόδια αρχή σχετικά με τις ενέργειες που έχουν προγραμματιστεί ή πρόκειται να υλοποιηθούν, καθώς και για το εάν προβλέπεται η ένταξη πρόσθετων παρεμβάσεων στην υφιστάμενη εργολαβία, ώστε να αποκατασταθεί η ασφαλής και απρόσκοπτη διέλευση των πολιτών.

«Η ασφάλεια των μετακινήσεων και η στήριξη της καθημερινότητας των κατοίκων της υπαίθρου δεν μπορούν να περιμένουν. Απαιτούνται άμεσες λύσεις και σαφείς απαντήσεις», τονίζει ο κ. Σκιαδαρέσης.