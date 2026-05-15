Σε εξέλιξη οι εργασίες διαπλάτυνσης της παράκαμψης στην Καλλιθέα Πατρών

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες διαπλάτυνσης και αναβάθμισης της υφιστάμενης οδού παράκαμψης στην περιοχή της Καλλιθέας Πατρών, στο πλαίσιο των παρεμβάσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας και της καθημερινής μετακίνησης των πολιτών, όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της.

Σύμφωνα με την Περιφέρεια, η σοβαρή κατολίσθηση που σημειώθηκε προ ετών, όπως είναι γνωστό προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στο αρχικό οδικό τμήμα, με αποτέλεσμα να κατασκευαστεί προσωρινή παράκαμψη για την εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας. Η παράκαμψη πλάτους περίπου 6,80 μέτρων, εξυπηρετεί μέχρι σήμερα τη διέλευση των οχημάτων. Τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας διαχωρίζονται με πλαστικές κορύνες, γεγονός που απαιτεί αυξημένη προσοχή από τους οδηγούς.



Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει ήδη προχωρήσει στην εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης για την οριστική αποκατάσταση της οδού. Ωστόσο, λόγω των απαιτούμενων απαλλοτριώσεων και των χρονοβόρων διαδικασιών που αυτές συνεπάγονται, κρίθηκε αναγκαία η άμεση υλοποίηση μίας ουσιαστικής ενδιάμεσης παρέμβασης, προκειμένου να βελτιωθούν άμεσα οι κυκλοφοριακές συνθήκες και το επίπεδο οδικής ασφάλειας.



Για τον σκοπό αυτό, η Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας προχώρησε στον σχεδιασμό και τη μελέτη της διαπλάτυνσης της υφιστάμενης παράκαμψης, με στόχο τη δημιουργία μιας περισσότερο λειτουργικής οδικής διατομής, συμβατής με τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά της υπόλοιπης οδού

Με την παρέμβαση, το πλάτος της παράκαμψης διαμορφώνεται στα 11 μέτρα, ενώ το έργο περιλαμβάνει και την εγκατάσταση σύγχρονου ηλεκτροφωτισμού, ενισχύοντας τις συνθήκες ασφάλειας και εξυπηρέτησης των διερχόμενων οχημάτων.



Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η κυκλοφορία θα διεξάγεται με μεγαλύτερη ασφάλεια, αντιμετωπίζοντας προβλήματα που παρέμεναν επί σειρά ετών σε ένα ιδιαίτερα επιβαρυμένο οδικό τμήμα. Οι εργασίες εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν εντός του επόμενου μήνα.