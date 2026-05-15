Δωρεάν Θεραπευτική Γυμναστική στο Νότιο Πάρκο από τον Δήμο Πατρέων

Με στόχο την προώθηση της ευεξίας και της ενεργής ζωής, ο Δήμος Πατρέων προσφέρει δωρεάν θεραπευτική γυμναστική στο Νότιο Πάρκο για όλο το καλοκαίρι.

Η ανακοίνωση του Δήμου Πατρέων αναφέρει τα εξής:

Ο Δήμος Πατρέων, μέσω του Πάρκου Εκπαιδευτικών Δράσεων, διοργανώνει δωρεάν θεραπευτική γυμναστική στο Νότιο Πάρκο και προσκαλεί τους πολίτες να συμμετέχουν. Τα προγράμματα θα συνεχιστούν όλο το καλοκαίρι και έχουν στόχο τη βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας, της κινητικότητας και της κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμά άθλησης στη φύση πραγματοποιείται κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί.

Πληροφορίες στη γραμματεία του Πάρκου Εκπαιδευτικών Δράσεων: Πλαζ Αγυιάς και στο τηλέφωνο: 2610 436652.