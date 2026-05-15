Αίγιο: Χειροπέδες σε δύο άτομα- Κατασχέθηκαν οκτώ κυνηγετικά όπλα και πάνω από 10.000 φυσίγγια

Συνελήφθησαν, χθες το μεσημέρι στο Αίγιο, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας με τη συνδρομή του Αστυνομικού Τμήματος Αιγιαλείας, ένας ημεδαπός άνδρας και μία ημεδαπήγυναίκα, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων, αναφέρει η αστυνομία.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, οι αστυνομικοί διενήργησαν νομότυπη έρευνα στην οικία του κατηγορούμενου, όπου εντόπισαν και κατέσχεσαν -8- κυνηγετικά όπλα (δίκαννα, καραμπίνες και αεροβόλα) και -10.006- φυσίγγια κυνηγετικού όπλου διαφόρων διαμετρημάτων.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα επτά από τα όπλα ανήκουν στην κατηγορούμενη, η οποία τα κατείχε νόμιμα, ωστόσο τα είχε παραχωρήσει

στον άνδρα, παραβιάζοντας τους όρους ασφαλούς φύλαξης και φυλάσσοντάς τα σε διαφορετικό τόπο από τη δηλωθείσα κατοικία της. Επιπλέον, για το

όγδοο όπλο διαπιστώθηκε ότι ο συλληφθείς δεν κατείχε την απαιτούμενη άδεια κατοχής.

Η κατηγορούμενη προσήλθε αυτοβούλως στην αστυνομική Υπηρεσία, όπου και συνελήφθη, ενώ για τα κατασχεθέντα όπλα κινήθηκαν οι διαδικασίες για την ανάκληση των σχετικών αδειών κατοχής.

Η δικογραφία που σχηματίστηκε των κατηγορούμενωνθα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας (Παράλληλη Έδρα Αιγίου).