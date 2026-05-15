Αχαΐα: Συνέλαβαν τον άνδρα που φέρεται να μαχαίρωσε 35χρονο- Είναι συγγενής του

Το αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης
Εντοπίστηκε και συνελήφθη σύμφωνα με πληροφορίες ο 52χρονος, ο οποίος φέρεται να επιτέεθηκε και να τραυμάτισε 35χρονο στην Κάτω Αχαΐα.
Το αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνδρες ηλικίας 52 και 35 ετών είχαν έντονη λεκτική αντιπαράθεση, η οποία γρήγορα εξελίχθηκε σε βίαιο καβγά.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 52χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 35χρονο χρησιμοποιώντας αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντάς τον δύο φορές στην πλάτη, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για συγγενή του 35χρονου.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα και σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.
