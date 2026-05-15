Πάτρα: Νέοι βανδαλισμοί στην πλατεία Γεωργίου και στο Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων»

Εικόνες βανδαλισμού καταγράφηκαν τα ξημερώματα στο κέντρο της Πάτρας, καθώς άγνωστοι προχώρησαν σε φθορές τόσο στην κατασκευή που είχε τοποθετηθεί στην πλατεία Γεωργίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Πρωτομαγιάς, όσο και στο Δημοτικό Θέατρο «Απόλλων».

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δράστες χρησιμοποίησαν μπογιές και έγραψαν συνθήματα πάνω στις επιφάνειες των δύο σημείων, προκαλώντας έντονη δυσαρέσκεια σε πολίτες και επαγγελματίες της περιοχής που αντίκρισαν τις εικόνες το πρωί.

Η κατασκευή στην πλατεία Γεωργίου είχε στηθεί από τον Δήμο Πατρέων για τις πρωτομαγιάτικες εκδηλώσεις και αποτελούσε σημείο αναφοράς για κατοίκους και επισκέπτες στο κέντρο της πόλης.

Αντίστοιχες φθορές καταγράφηκαν και στο Δημοτικό Θέατρο Απόλλων, , με τις εικόνες να προκαλούν αντιδράσεις για την επαναλαμβανόμενη καταστροφή δημόσιων χώρων και πολιτιστικών σημείων της πόλης.