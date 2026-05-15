Ψαροφάι Πάτρας: Ανήλικοι έκαναν χρήση ναρκωτικών στην πλατεία

Αναστάτωση προκλήθηκε το βράδυ της Τετάρτης στην περιοχή του Ψαροφαϊου στην Πάτρα, όταν κάτοικοι ειδοποίησαν την Αστυνομία για περιστατικό που σημειώθηκε στην πλατεία της οδού Μίνωος, παρουσία οικογενειών και μικρών παιδιών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, δύο ανήλικοι, ηλικίας περίπου 13 έως 15 ετών, βρίσκονταν στον χώρο και φέρονται να έκαναν χρήση ναρκωτικής ουσίας, πιθανών κοκαΐνης αδιαφορώντας για τις αντιδράσεις των περιοίκων και των γονέων που εκείνη την ώρα βρίσκονταν στην πλατεία.

Μητέρα που ήταν στο σημείο ενημέρωσε άμεσα τις αστυνομικές αρχές, εκφράζοντας την ανησυχία της για όσα εκτυλίσσονταν μπροστά σε παιδιά.

Λίγη ώρα αργότερα έφτασαν στην περιοχή αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. με τρεις μοτοσικλέτες, καθώς και περιπολικό της ΕΛ.ΑΣ., ενώ σύμφωνα με πληροφορίες πραγματοποιήθηκαν προσαγωγές ανηλίκων.

Η συγκεκριμένη πλατεία έχει απασχολήσει επανειλημμένα κατοίκους και αρχές για περιστατικά παραβατικότητας και χρήσης ουσιών. Κάτοικοι αναφέρουν πως κατά καιρούς έχουν εντοπιστεί ακόμη και σύριγγες, ενώ δεν λείπουν οι εντάσεις και τα επεισόδια μεταξύ νεαρών ατόμων.

*στοιχεία απο εφημερίδα "Γνώμη"