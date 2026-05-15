Πανεπιστήμιο Πατρών: Παρουσιάστηκε στο Μουσείο Ακρόπολης η νέα μνημειώδης αγγλική έκδοση των Απάντων του Αριστοτέλη-ΦΩΤΟ

Παρουσιάστηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Μουσείο της Ακρόπολης στην Αθήνα η νέα αγγλική έκδοση των Απάντων του Αριστοτέλη, με τίτλο «Aristotle: Complete Works» των C.D.C. Reeve και Παύλου Κόντου, που κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο Hackett το 2025.

Πρόκειται για μια μνημειώδη δίτομη έκδοση περίπου 2.700 σελίδων, η οποία έρχεται να αντικαταστήσει την προηγούμενη κλασική έκδοση της Οξφόρδης, που χρησιμοποιούνταν διεθνώς από τη δεκαετία του 1950.

Η νέα μετάφραση κρίθηκε απαραίτητη λόγω των σημαντικών εξελίξεων που έχουν σημειωθεί τις τελευταίες δεκαετίες τόσο στις κριτικές εκδόσεις των έργων του Αριστοτέλη όσο και στην ερμηνεία της αριστοτελικής φιλοσοφίας, αλλά και εξαιτίας των αλλαγών στη σύγχρονη αγγλική γλώσσα και στις ανάγκες του σημερινού αναγνωστικού κοινού.

Η έκδοση περιλαμβάνει επίσης ένα εκτενές γλωσσάριο και ένα μικρό «Αριστοτελικό λεξικό» περίπου 150 σελίδων, με βασικούς φιλοσοφικούς όρους στα αρχαία ελληνικά και τα αγγλικά, συνοδευόμενους από επεξηγήσεις και χαρακτηριστικά αποσπάσματα των έργων.

Η προετοιμασία του έργου διήρκεσε σχεδόν δέκα χρόνια, με τη συμμετοχή διακεκριμένων πανεπιστημιακών από την Ευρώπη και την Αμερική, είτε ως μεταφραστών είτε ως επιστημονικών αναγνωστών.

Καθοριστική υπήρξε η συμβολή του Πανεπιστημίου Πατρών στο εγχείρημα. Ο καθηγητής Παύλος Κόντος αποτέλεσε έναν από τους δύο επιμελητές της έκδοσης, μαζί με τον διεθνώς αναγνωρισμένο μελετητή της αρχαίας φιλοσοφίας C.D.C. Reeve από το University of North Carolina at Chapel Hill.

Παράλληλα, καθηγητές του Πανεπιστημίου Πατρών συμμετείχαν ως επιστημονικοί αναγνώστες σε επιμέρους έργα του Αριστοτέλη, ενώ το εγχείρημα συγχρηματοδοτήθηκε μέσω ΕΣΠΑ με επισπεύδον ίδρυμα το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Το Πανεπιστήμιο επισημαίνει ότι η συμμετοχή του στη συγκεκριμένη διεθνή έκδοση συμβάλλει ουσιαστικά στην ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού, στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής αριστείας και στη διεθνοποίηση του ελληνικού δημόσιου πανεπιστημίου.

Την εκδήλωση χαιρέτισε η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ενώ η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε σε κλειστό κύκλο προσκεκλημένων.