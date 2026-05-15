Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό μέχρι τις 29 Μαΐου

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις ισχύουν στον αυτοκινητόδρομο « Ιόνια Οδός» με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, για την εκτέλεση εργασιών χρωματισμού στη σήραγγα Αμπελιάς, θα ισχύει από τη Δευτέρα 18 Μαΐου στις 07:00 έως και την Παρασκευή 29 Μαΐου 2026 στις 18:00 αποκλεισμός των κλάδων εξόδου (προς Ιωάννινα & προς Ηγουμενίτσα) του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Εγνατίας Οδού (200,991ο χλμ.) προς τον αυτοκινητόδρομο «Ιόνια Οδός», στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αντίρριο.

Οι οδηγοί με προορισμό το Αντίρριο θα οδηγούνται μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Άρτας-Ιωαννίνων για είσοδο στον αυτοκινητόδρομο από τον Α/Κ Αβγού (192,685ο χλμ.).

Σημειώνεται ότι, λόγω των άνω κυκλοφοριακών ρυθμίσεων ισχύουν μειωμένα κόμιστρα στον Μετωπικό Σταθμό Διοδίων Τερόβου (προς Αντίρριο).

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.