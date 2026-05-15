Νέα Αριστερά: Διασπάται το κόμμα - Αποχωρούν βουλευτές, καταργώντας την Κοινοβουλευτική Ομάδα

Το «σήμα» που έδωσε ο Αλέξης Τσίπρας από το Χαλάνδρι πως τον Ιούνιο πρόκειται να ιδρύσει το δικό του κόμμα, ισοδυναμεί κατά τα φαινόμενα με «νεύμα» για τη διάσπαση της Νέας Αριστεράς.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύονται στο ethnos.gr βουλευτές του κόμματος πρόκειται να αποχωρήσουν από το κόμμα και να ενταχθούν στο νέο σχήμα υπό τον πρώην πρωθυπουργό.

Σε αυτήν την απόφαση φέρονται να έχουν καταλήξει βουλευτές που ανήκουν την μειοψηφία του κόμματος, όπως η Έφη Αχτσιόγλου, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Νάσος Ηλιόπουλος, η Θεανώ Φωτίου και ο Οζγκιούρ Φερχάτ, ενώ αναμένεται να τους ακολουθήσουν ακόμα τρεις ή τέσσερις βουλευτές. Η εξέλιξη αυτή θα φέρει και διάλυση της Κ.Ο. της Νέας Αριστεράς, καθώς σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής, Ομάδα που δεν σχηματίστηκε από τις εκλογές, οφείλει να έχει τουλάχιστον 10 μέλη.

Οι εν λόγω βουλευτές φέρονται να προχώρησαν προ διημέρου στις σχετικές ανακοινώσεις για αποχώρηση από τη Νέα Αριστερά, διάσπαση του κόμματος και κατάργηση της Κοινοβουλευτικής της Ομάδας, σε διαδικτυακή σύσκεψη με περίπου 160 μέλη του κόμματος.

Άλλωστε, στη χθεσινή συνεδρίαση του Πολιτικού Γραφείου της Νέας Αριστεράς, που συνεδρίασε υπό τον προεδρεύοντα Γαβριήλ Σακελλαρίδη, δεν παρέστη σχεδόν κανένα στέλεχος της μειοψηφούσας ομάδας, εκτός από τον Αριστείδη Μπαλτά, που ξεκαθάρισε πως δεν θα αποχωρήσει από το κόμμα, και την Μαρία Βαμβουρέλλη που δεν τοποθετήθηκε.

Πώς θα προχωρήσει υπό τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη

Το Πολιτικό Γραφείο πάντως επανελάβε την πρόθεσή του να κινηθεί μακριά από το «κόμμα Τσίπρα» και να επενδύσει στην ενίσχυση και ανασύνθεση του χώρου της Αριστεράς. «Η Νέα Αριστερά θα κινηθεί το επόμενο διάστημα στην κατεύθυνση της απόφασης του προηγούμενου συνεδρίου της για την αναδημιουργία της Αριστεράς στην Ελλάδα, ώστε να μπορεί να έχει παρουσία τόσο στο επόμενο Κοινοβούλιο όσο και στους επόμενους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες» σημείωσε χτες ο Γιώργος Λυκοπάντης στην ΕΡΤ.

Ο εκπρόσωπος Τύπου της Νέας Αριστεράς απέκλεισε μάλιστα το ενδεχόμενο συνεργασίας με τον Παύλο Πολάκη και την εσωκομματική μειοψηφία της Κουμουνδούρου. «Στην Νέα Αριστερά, δεν αλλάζουν την άποψή τους ανάλογα το υψόμετρο» είπε χαρακτηριστικά παραπέμποντας σε δηλώσεις του βουλευτή Χανίων για τον γάμο των ομόφυλων ζευγαριών.