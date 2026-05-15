Πάτρα: Εκτός Ρωμαϊκού Ωδείου το Διεθνές Φεστιβάλ 2026 – «Μπλόκο» από το Υπουργείο Πολιτισμού

Δεν θα πραγματοποιηθούν τελικά στο ανακαινισμένο Αρχαίο Ρωμαικό Ωδείο οι φετινές εκδηλώσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, καθώς το Υπουργείο Πολιτισμού ενημέρωσε τον Δήμο Πατρέων ότι το μνημείο θα λειτουργήσει πιλοτικά και με περιορισμένο αριθμό εκδηλώσεων μόνο από φορείς του Υπουργείου.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί ανατροπή στον σχεδιασμό του φεστιβάλ, καθώς ο Δήμος είχε ξεκινήσει ήδη από τον Οκτώβριο του 2025 τις διαδικασίες για την παραχώρηση του χώρου, ενώ είχε αποστείλει πλήρες πρόγραμμα εκδηλώσεων και προτάσεις για τις παρεμβάσεις που θα απαιτούνταν ώστε να φιλοξενηθούν με ασφάλεια οι παραστάσεις.

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Πατρέων αναφέρει πως μετά από οκτώ μήνες συζητήσεων και επικοινωνίας με το Υπουργείο Πολιτισμού, ενημερώθηκε στις 14 Μαΐου ότι το Ρωμαϊκό Ωδείο δεν μπορεί να παραχωρηθεί λόγω τεχνικών προβλημάτων που προέκυψαν εξαιτίας των έντονων καιρικών φαινομένων των προηγούμενων μηνών.

Σύμφωνα με την απάντηση του Υπουργείου, έχουν ήδη δρομολογηθεί εργασίες αποκατάστασης στο μνημείο, οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στους επόμενους μήνες.

Ο Δήμος υποστηρίζει ότι η καθυστέρηση στην τελική απόφαση είχε ως αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμος χρόνος για την προετοιμασία, την οικονομική οργάνωση και την εξεύρεση εναλλακτικού χώρου που να μπορεί να φιλοξενήσει τις εκδηλώσεις του θεσμού.

Παρά τις δυσκολίες, η δημοτική αρχή ξεκαθαρίζει ότι το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας θα πραγματοποιηθεί κανονικά, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν θεσμό που «ανήκει στην πόλη και τους Πατρινούς».

Παράλληλα, ο Δήμος εκφράζει την ελπίδα το Υπουργείο Πολιτισμού να αναγνωρίσει το πρόβλημα που δημιουργήθηκε και να συμβάλει οικονομικά, ώστε να καταστεί δυνατή η δημιουργία άρτιων προσωρινών εγκαταστάσεων για τη φιλοξενία των φετινών εκδηλώσεων.

Η ανακοίνωση του δήμου Πατρέων

Μετά από 8 μήνες συζητήσεων και επικοινωνίας το Υπουργείο Πολιτισμού αποφάσισε πως το Ρωμαϊκό Ωδείο, λόγω προβλημάτων δεν μπορεί να φιλοξενήσει τις παραστάσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας.

Ο Δήμος Πατρέων από τον Οκτώβρη του 2025, ζήτησε την παραχώρηση του Ρωμαϊκού Ωδείου για τις παραστάσεις του Διεθνούς Φεστιβάλ. Για τους όρους παραχώρησης και τον τρόπο που θα υλοποιηθούν οι παραστάσεις πραγματοποιήθηκε και συνεδρίαση του ΚΑΣ στις 17 Μαρτίου, όπου συζητήθηκε το θέμα.

Έχει σταλεί ενδεικτικό πρόγραμμα του Φεστιβάλ, καθώς και όλα όσα ο Δήμος Πατρέων θα αναλάμβανε να διαμορφώσει για την πραγματοποίηση των παραστάσεων.

Χθες 14 Μάη πήραμε την απάντηση που αναφέρει :«το τρέχον έτος το Ρωμαϊκό Ωδείο θα λειτουργήσει πιλοτικά με περιορισμένο αριθμό εκδηλώσεων και μόνον από φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, καθώς λόγω των απρόβλεπτων και έντονων καιρικών φαινομένων των προηγούμενων μηνών προέκυψαν στο μνημείο προβλήματα τεχνικής φύσης. Η αποκατάσταση των προβλημάτων αυτών έχει δρομολογηθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού, οι δε προσήκουσες εργασίες των Υπηρεσιών του αναμένεται ότι θα ολοκληρωθούν τους επόμενους μήνες».

Αυτή η εξέλιξη όπως γίνεται κατανοητό δεν έχει ουδέτερο χαρακτήρα. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος για αποφάσεις, ενέργειες, οικονομική προετοιμασία για διασφάλιση χώρου ικανού να υποδεχθεί τις εκδηλώσεις του «ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΤΡΑΣ».

Ο Δήμος Πατρέων θα συνεχίσει παρά τα εμπόδια την προετοιμασία και την υλοποίηση του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, ένα θεσμό που ανήκει στην πόλη και τους Πατρινούς.

Ελπίζουμε να αναγνωρισθεί από το Υπουργείο Πολιτισμού το πρόβλημα που δημιουργήθηκε και να συμβάλλει οικονομικά, ώστε να γίνει κατορθωτό να έχουμε άρτιες προσωρινές εγκαταστάσεις, που θα υποδεχθούν τις εκδηλώσεις μας.