Αχαΐα: Ποιοι ετοιμάζονται να έρθουν για το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος

Τη Δευτέρα 1η Ιουνίου «πέφτει» φέτος η γιορτή του Αγίου Πνεύματος, με την αργία να διαμορφώνει για πολλούς ένα τριήμερο, το οποίο προσφέρει την ευκαιρία για μια μικρή «απόδραση» από τα «αστικά τείχη».

Η Αχαΐα είναι ένας από τους προορισμούς που επιλέγεται. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων νομού Αχαΐας Δημήτρη Διαμαντόπουλο υπάρχει ήδη ένα πρώτο ενδιαφέρον για την περιοχή, όπως κάθε χρόνο, χωρίς κάποια διαφοροποίηση.

Όπως τονίζει οι ταξιδιώτες είναι Έλληνες και προέρχονται κατά κύριο λόγο από την Αθήνα, ενώ η τελική εικόνα ως προ το τριήμερο είναι ακόμα υπό εξέλιξη δεδομένου ότι οι Έλληνες σε πολλές περιπτώσεις είναι της τελευταίας στιγμής.

«Υπάρχει ενδιαφέρον και το περιθώριο των πελατών, κυρίως από την Αθήνα να έρθει στην περιοχή μας. Είναι ένας προορισμός ο οποίος είναι σε δύο μόνο ώρες τώρα πια μακριά». Η προτίμηση είναι για τις παραθαλάσσιες περιοχές από την Ακράτα μέχρι την Καλογριά, εξηγεί.

Ήρθαν οι πρώτοι ξένοι τουρίστες

Το αεροδρόμιο του Αράξου έχει «ανοίξει» σιγά σιγά και από το τέλος Μαΐου έρχονται και επιπλέον πτήσεις από πολλές ευρωπαϊκές πόλεις όπου πιστεύω ότι θα υπάρχει κίνηση, αναφέρει ο κ. Διαμαντόπουλος.

Οι πρώτοι τουρίστες έχουν φτάσει ήδη αλλά ακόμα δεν είναι πολλοί.

«‘Έχουν έρθει τουρίστες από τη Γερμανία και αργότερα συνεχίζει η αγορά της Πολωνίας, από τις 19 Μαΐου, ξεκινά η αγορά του Βελγίου, με χαμηλή ζήτηση και σιγά σιγά ξεκινούν και άλλες αγορές».

Η επιρροή του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αχαΐας την ίδια ώρα εμφανίζεται επιφυλακτικός ως προς το πώς θα διαμορφωθεί τελικά η τουριστική κίνηση λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Δεν έχουν υπάρξει ακυρώσεις στις κρατήσεις που είχαν γίνει μέχρι τον Φεβρουάριο, αναφέρει, ωστόσο ότι έχουν καθυστερήσει οι νέες κρατήσεις.

«Από τον Μάρτιο με την πολεμική κατάσταση που υπάρχει οι κρατήσεις δεν είναι ίδιες όπως με την περσινή αγορά. Υπάρχει μια πτώση αισθητή παρόλα αυτά δεν υπάρχουν ακυρώσεις. Για την τουριστική αγορά του καλοκαιριού δεν είναι τόσο πολύ ενθαρρυντικά τα πράγματα. Μπορεί να ξεκινούν οι πτήσεις από τα μέσα Μαΐου και μετά, αλλά δεν είναι τόσο πολύ ενθαρρυντική η κίνηση φέτος εξαιτίας του πολέμου. Αυτό έχει φέρει καθυστέρηση μεγάλη στις κρατήσεις των πελατών από το εξωτερικό. Ο κόσμος στο εξωτερικό δεν αποφασίζει να κλείσει εκδρομή, όχι μόνο στην περιοχή μας, πανελλαδικά».

Παράλληλα επισημαίνει την αύξηση του κόστους των αεροπορικών μετακινήσεων ενώ σχετικά με το κόστος της διαμονής τονίζει ότι για τις περιπτώσεις του εξωτερικού έχουν ήδη τιμολογηθεί από πέρυσι και δεν αλλάζουν «από εκεί και πέρα για την ελληνική αγορά πιθανόν να υπάρξει μια πολύ μικρή αύξηση τιμών».