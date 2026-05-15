Από τη Θεσσαλονίκη ξεκινά το κόμμα Καρυστιανού: Το περιστέρι, η ιδρυτική διακήρυξη και τα επόμενα βήματα

Στο κινηματοθέατρο «Ολύμπιον», σε ένα κατεξοχήν τοπόσημο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να παρουσιαστεί την ερχόμενη Πέμπτη η ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος με επικεφαλής την Μαρία Καρυστιανού και στο επιτελείο της οι προετοιμασίες είναι κάτι περισσότερο από πυρετώδεις.

Την επιβεβαίωση της αφετηρίας του πολιτικού της εγχειρήματος έκανε -όχι τυχαία- στα κοινωνικά δίκτυα αργά χθες το βράδυ η Μαρία Καρυστιανού, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες ότι τα αποκαλυπτήρια της πολιτικής της κίνησης είναι ante portas.

Τα σύμβολα

Το χθεσινό βίντεο, στο οποίο απεικονίζεται η κυρία Καρυστιανού να απελευθερώνει ένα λευκό περιστέρι έδωσε όχι μόνο τις γεωγραφικές συντεταγμένες και την ημερομηνία για το νέο της πολιτικό βήμα, αλλά και μια πρόγευση των όσων θα ειπωθούν την Πέμπτη 21 Μαΐου στο «Ολύμπιον», αφού η πρώην Πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών φέρεται στο βίντεο- προσκλητήριο να απελευθερώνει ένα περιστέρι, το οποίο, κατά πληροφορίες, θα αποτελεί ένα από τα κεντρικά σύμβολα του νέου φορέα.

Σημειωτέον ότι το επιτελείο της Μαρίας Καρυστιανού είχε επιλέξει ένα λευκό περιστέρι να απελευθερώνεται από την κλεψύδρα που μετρούσε αντίστροφα ανήμερα την Πρωταπριλιά, όταν είχε δημοσιοποιηθεί το κίνημα «Ξεκινάμε», με τη λέξη «ελπίδα» να επανέρχεται και στο χθεσινό σποτ ως λέξη –«κλειδί» στην πορεία προς τη δημιουργία του νέου κόμματος.

Διακήρυξη – προσκλητήριο

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην εκδήλωση της Πέμπτης στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να παρουσιαστεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος, η οποία θα συνιστά ένα ευρύ προσκλητήριο προς τις κοινωνικές δυνάμεις, το οποίο θα δίνει ένα ξεκάθαρο ιδεολογικό και πολιτικό στίγμα ως προς τις αρχές και τους σκοπούς του νέου φορέα.

Υπό αυτήν την έννοια, η ιδρυτική διακήρυξη δεν θα υπακούει σε πολιτικά στεγανά, αλλά στοχεύει σε μια οριζόντια απήχηση, στοιχείο που φαίνεται να έχει αποκωδικοποιήσει το επιτελείο της κυρίας Καρυστιανού από τα ποιοτικά ευρήματα των δημοσκοπήσεων.

Την ίδια ώρα, παρόντα στην εκδήλωση στο «Ολύμπιον» αναμένεται να είναι πολλά από τα πρόσωπα που θα συμμετάσχουν στον νέο πολιτικό φορέα, αλλά όχι στο σύνολό τους, καθώς, όπως μετέδωσε το protothema.gr, στο εγχείρημα θα μετέχουν και πολλοί Έλληνες του εξωτερικού, τη στιγμή που ζητούμενο για το επιτελείο της κυρίας Καρυστιανού είναι να πλαισιώσουν το νέο της εγχείρημα και άτομα της νέας γενιάς, τα οποία δεν συμμετείχαν μέχρι τώρα ενεργά στην πολιτική ζωή της χώρας.