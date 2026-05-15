Πάτρα: Τέθηκε σε λειτουργία το έργο κατασκευής δικτύου αποχέτευσης στην περιοχή Αγίου Παντελεήμονα - Πλαζ

Από την ΔΕΥΑΠ γίνεται γνωστό ότι πρόσφατα ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία το έργο: «Αποχέτευση λυμάτων υποζώνης Α2.5».

Το έργο αφορά την κατασκευή έργων συλλογής και μεταφοράς στο βιολογικό καθαρισμό των λυμάτων της Βορεινής παραλιακής περιοχής της Πάτρας, μεταξύ της θάλασσας και της οδού Αυστραλίας και μεταξύ των οδών Κανελλοπούλου και Ευήνου.

Πρόκειται για έργο ενταγμένο στο συνολικό σχεδιασμό κατασκευής νέων δικτύων αποχέτευσης από την ΔΕΥΑΠ, σε μια περιοχή που υπάρχουν οι εγκαταστάσεις της Πλαζ (οι οποίες εξυπηρετούνται από αυτό), ενώ με τους αγωγούς λυμάτων σε όλους τους διανοιγμένους δρόμους, εξυπηρετείται η ευρύτερη περιοχή του Αγίου Παντελεήμονα για τη συλλογή λυμάτων των ακινήτων, που μέχρι σήμερα εξυπηρετούνται από βόθρους. Με το νέο δίκτυο, θα εξυπηρετηθούν περίπου 1.700 κάτοικοι της περιοχής.

"Ταυτόχρονα, αναβαθμίζεται η ποιότητα ζωής των κατοίκων, προστατεύεται το περιβάλλον, με παρεμβάσεις που εντάσσονται στους συνολικότερους σχεδιασμούς της Διοίκησης της ΔΕΥΑΠ και της Δημοτικής Αρχής, από έργα που εκτελούνται από την Υπηρεσία και στον τομέα της αποχέτευσης.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 3.400.000 ευρώ και μήκους δικτύων 6.185 μ. εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Και το συγκεκριμένο έργο αποχέτευσης, εντάσσεται στην συνολική κατεύθυνση εξυπηρέτησης των λαϊκών αναγκών, από τη Δημοτική Αρχή και τη ΔΕΥΑΠ" αναφέρει η ανακοίνωση της ΔΕΥΑΠ.