Κάτω Αχαΐα: Στο νοσοκομείο με σοβαρά τραύματα 35χρονος - Μαχαιρώθηκε δύο φορές στην πλάτη μετά από καυγά

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τον εντοπισμό ενός 52χρονου άνδρα, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε σοβαρό περιστατικό τραυματισμού που σημειώθηκε στην Κάτω Αχαΐα.

Το αιματηρό επεισόδιο εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στην οδό Διάκου, όταν, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο άνδρες ηλικίας 52 και 35 ετών είχαν έντονη λεκτική αντιπαράθεση, η οποία γρήγορα εξελίχθηκε σε βίαιο καβγά.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 52χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον 35χρονο χρησιμοποιώντας αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντάς τον δύο φορές στην πλάτη.

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα και σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας» της Πάτρας, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση.

Μετά το περιστατικό, ο φερόμενος ως δράστης εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί έχουν ήδη προχωρήσει στην ταυτοποίησή του, ενώ κατά τη διάρκεια έρευνας στην οικία του εντοπίστηκε λεπίδα με ίχνη αίματος, η οποία εξετάζεται στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Την υπόθεση χειρίζονται οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., που συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 52χρονου.