Αιγιάλεια: Συλλαλητήριο για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού σήμερα στην Πούντα

Σε κινητοποίηση προχωρούν φορείς, επαγγελματίες και κάτοικοι της περιοχής Διακοπτού και Καλαβρύτων, διεκδικώντας την άμεση επαναλειτουργία του Οδοντωτού σιδηροδρόμου, που παραμένει εκτός λειτουργίας προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία.

Η Επιτροπή Πρωτοβουλίας Φορέων και Πολιτών Διακοπτού – Καλαβρύτων ανακοίνωσε τη διοργάνωση συλλαλητηρίου την Παρασκευή 15 Μαΐου, στις 12:00 το μεσημέρι, στον κόμβο της Πούντας.

Στο πλαίσιο της κινητοποίησης, τα καταστήματα της περιοχής θα παραμείνουν κλειστά, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τη συνεχιζόμενη καθυστέρηση στην επανεκκίνηση του ιστορικού σιδηροδρόμου.

Όπως τονίζουν οι διοργανωτές, ο Οδοντωτός αποτελεί βασικό μέσο μεταφοράς αλλά και σημαντικό πυλώνα για τον τουρισμό και την οικονομική δραστηριότητα της ευρύτερης περιοχής, με την παρατεταμένη διακοπή λειτουργίας του να έχει άμεσο αντίκτυπο σε επαγγελματίες και κατοίκους.

«Δεν θα ανεχτούμε άλλον εμπαιγμό και αδιαφορία», αναφέρουν χαρακτηριστικά στην ανακοίνωσή τους, καλώντας την Πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς να προχωρήσουν άμεσα στις αναγκαίες ενέργειες ώστε να επαναλειτουργήσει το συντομότερο δυνατό ο Οδοντωτός σιδηρόδρομος.







