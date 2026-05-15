Το χρονοδιάγραμμα για τα αγωνίσματα και τις υγειονομικές εξετάσεις των φετινών υποψηφίων των ΤΕΦΑΑ

Ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίες έχουν οριστεί ως έδρες για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία (Αγωνίσματα) των υποψηφίων για τα Τ.Ε.Φ.Α.Α., που θα διεξαχθεί από την Δευτέρα 15 Ιουνίου 2026 μέχρι και την Παρασκευή 26 Ιουνίου 2026.

Οι επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας θα λειτουργήσουν στις έδρες των παρακάτω Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οι χώροι διεξαγωγής των αγωνισμάτων όπως και το αναλυτικό πρόγραμμα κάθε επιτροπής, θα ανακοινωθούν από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και θα αναρτηθούν στις αντίστοιχες ιστοσελίδες κάθε Διεύθυνσης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ -- ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ

Α' ΑΘΗΝΑΣ -- https://dide-a-ath.att.sch.gr/

Β' ΑΘΗΝΑΣ -- https://dide-v-ath.att.sch.gr/wp/

Γ' ΑΘΗΝΑΣ -- https://www.cdseda.att.sch.gr/

Δ' ΑΘΗΝΑΣ -- https://dide-d-ath.att.sch.gr/

ΠΕΙΡΑΙΑ -- https://dide-peiraia.att.sch.gr/

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ - -https://dide-anatol.att.sch.gr/

ΑΧΑΪΑΣ (Πάτρα) - -https://dide.ach.sch.gr/

ΑΡΚΑΔΙΑΣ (Τρίπολη), το αγώνισμα της κολύμβησης διεξάγεται στο Ναύπλιο- - https://dide.ark.sch.gr/

ΈΒΡΟΥ (Αλεξανδρούπολη)- -https://dide.evr.sch.gr/

ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ- -https://dide.ira.sch.gr/

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ- -https://dide.ioa.sch.gr/wordpress/

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- -https://srv-dide-a.thess.sch.gr/

ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ- -https://srv-dide-v.thess.sch.gr/

ΚΑΒΑΛΑΣ- -https://dide-new.kav.sch.gr/

ΚΟΖΑΝΗΣ, το αγώνισμα της κολύμβησης διεξάγεται στην Πτολεμαΐδα- -https://blogs.sch.gr/didekoz/

ΛΑΡΙΣΑΣ- -https://dide.lar.sch.gr/site/

ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ- -https://dide.mag.sch.gr/

ΤΡΙΚΑΛΩΝ, δεν διεξάγεται το αγώνισμα της κολύμβησης σε αυτή την επιτροπή - -https://ddetrikala.gr/

ΛΕΣΒΟΥ, το αγώνισμα της κολύμβησης διεξάγεται στη Χίο - -https://ddelesvou.gr/

Διευκρινίζεται ότι όσοι θα προσέρχονταν στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Τρικάλων και επιθυμούν να εξεταστούν στο αγώνισμα της κολύμβησης, λόγω έλλειψης κολυμβητηρίου 50μ. στην συγκεκριμένη πόλη, θα πρέπει να προσέλθουν για όλες τις πρακτικές δοκιμασίες τους στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα τη Λάρισα ή στην Επιτροπή Εξέτασης με έδρα το Βόλο.

Τονίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εξέταση του υποψηφίου σε περισσότερες από μία επιτροπές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, παρακαλούνται οι υποψήφιοι να τηρήσουν αυστηρά το πρόγραμμα, πλην των περιπτώσεων υποψηφίων των ΕΠΑΛ και των Ειδικών Μαθημάτων, που εξετάζονται έως και τις 15 και τις 16 Ιουνίου αντίστοιχα, καθώς και άλλων εξαιρετικών και έκτακτων περιπτώσεων. Για τους συγκεκριμένους υποψηφίους η οικεία επιτροπή οφείλει να ορίζει, διαφορετική ημέρα εξέτασης εφόσον η ημέρα πρακτικής δοκιμασίας συμπίπτει με την ημέρα εξέτασής τους στα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Υπενθυμίζεται, τέλος, ότι για τα απαραίτητα δικαιολογητικά, που θα καταθέσουν οι υποψήφιοι κατά την προσέλευσή τους στις επιτροπές υγειονομικής εξέτασης και πρακτικής δοκιμασίας, έχουν ήδη ενημερωθεί με σχετική ανακοίνωση από τις 13 Μαρτίου.