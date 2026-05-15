Γαλάζιες Σημαίες 2026: Οι βραβευμένες παραλίες σε Αχαΐα, Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία

Πρωταγωνιστεί και φέτος η Δυτική Ελλάδα
Η Ελλάδα επιβεβαίωσε και το 2026 τη δυναμική της στον παγκόσμιο τουριστικό χάρτη, κατακτώντας ξανά τη δεύτερη θέση διεθνώς στο πρόγραμμα των Γαλάζιων Σημαιών, με συνολικά 624 βραβευμένες ακτές, 17 μαρίνες και 17 τουριστικά σκάφη.
Η χώρα μας συγκεντρώνει το 14% των βραβευμένων ακτών παγκοσμίως ανάμεσα σε 51 χώρες που συμμετέχουν στο διεθνές πρόγραμμα ποιότητας, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά ανοδική πορεία των τελευταίων ετών.
Στη Δυτική Ελλάδα, οι νομοί Αχαΐας, Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας διατηρούν ισχυρή παρουσία στον θεσμό, με παραλίες που ξεχωρίζουν για την καθαρότητα των υδάτων, την οργάνωση, την ασφάλεια και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Οι παραλίες με Γαλάζια Σημαία στη Δυτική Ελλάδα
Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ [4]
Δήμος Δυτικής Αχαΐας
Καλογριά / Kalogria Beach
Λακκόπετρα / Lakopetra Beach
Δήμος Αιγιαλείας
Αλυκή
Ελαιώνας
Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ [12]
Δήμος Ζαχάρως
Καϊάφας – Ζαχάρω 1
Καϊάφας – Ζαχάρω 2
Καϊάφας – Ζαχάρω 3
Δήμος Πύργου
Σκαφιδιά / Aldemar
Δήμος Ήλιδας
Κουρούτα
Δήμος Πηνειού
Αρκούδι
Βαρθολομιό
Γλύφα
Δήμος Ανδραβίδας – Κυλλήνης
Κάστρο Κυλλήνης / Olympia Golden Beach Resort
Κάστρο – Χρυσή Ακτή 2 / Robinson Kyllini Beach
Λουτρά Κυλλήνης 1 / Grecotel Olympia Oasis
Λουτρά Κυλλήνης 2 / Grecotel La Riviera
Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ [2]
Δήμος Ναυπακτίας
Κάτω Βασιλική
Κρυονέρι
Οι μαρίνες με Γαλάζια Σημαία στη Δυτική Ελλάδα
Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ [1]
Δήμος Ακτίου – Βόνιτσας
Μαρίνα Κλεοπάτρα
Η εικόνα στην υπόλοιπη Ελλάδα
Πρωταθλήτρια των Γαλάζιων Σημαιών αναδείχθηκε και φέτος η Χαλκιδική με 93 βραβευμένες ακτές, ενώ η Κρήτη διατήρησε την πρώτη θέση μεταξύ των Περιφερειών με συνολικά 154 σημαίες.
Ανάμεσα στις περιοχές με ισχυρή παρουσία βρίσκονται επίσης:
η Ρόδος με 28 βραβευμένες ακτές,
η Λέσβος με 31,
τα Χανιά με 41,
το Λασίθι με 52,
η Μαγνησία με 22,
η Κέρκυρα με 18,
οι Σποράδες με 18,
η Κορινθία με 16,
η Πιερία με 15,
η Χίος με 15,
η Φωκίδα με 14,
η Κεφαλονιά με 13,
η Θεσσαλονίκη με 13,
η Ζάκυνθος με 12,
καθώς και η Αττική με 17 βραβευμένες παραλίες.
Στην Αττική, ξεχώρισαν μεταξύ άλλων οι ακτές σε Βουλιαγμένη, Γλυφάδα, Λαγονήσι, Σούνιο και Κινέττα, ενώ στα νησιά του Ιονίου και του Αιγαίου σημαντικές διακρίσεις απέσπασαν η Κεφαλονιά, η Λευκάδα, η Κως, η Ρόδος, η Σκιάθος, η Πάρος και η Νάξος.
Συνολικά, η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε για το 2026:
4.378 ακτές,
747 μαρίνες,
158 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο.
Η Γαλάζια Σημαία αποτελεί ένα από τα πιο αναγνωρισμένα διεθνή σύμβολα ποιότητας για οργανωμένες ακτές και απονέμεται με αυστηρά κριτήρια που αφορούν την ποιότητα των νερών, την ασφάλεια των λουομένων, την περιβαλλοντική διαχείριση και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
