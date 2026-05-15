Ο Τραμπ απειλεί ξανά το Ιράν από την Κίνα: «Θέλω το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας»

Η Κίνα θα αγοράσει πετρέλαιο και σόγια από τις ΗΠΑ, διαβεβαίωσε επίσης ο Τραμπ

Με μία προειδοποίηση για νέες στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ έκλεισε η χθεσινή μέρα του στο Πεκίνο, ενώ πριν λίγο σήμερα συναντήθηκε και πάλι με τον Σι Τζινπίνγκ στο περιφραγμένο συγκρότημα Τζονγκνανχάι στο Πεκίνο, λίγο πριν ολοκληρωθεί η επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα . Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, χρησιμοποίησε τη φράση «συνεχίζεται» (to be continued) αναφερόμενος στον πόλεμο των ΗΠΑ κατά της Τεχεράνης, ενώ επιχείρησε να παρουσιάσει τη σύγκρουση με το Ιράν ως μία απόδειξη της «επιστροφής της αμερικανικής ισχύος» από τη μέρα που εκλέχτηκε πρόεδρος για δεύτερη φορά. Ξεκίνησε η δεύτερη μέρα της επίσκεψης του Τραμπ

Οι δύο ηγέτες συναντήθηκαν στο περιφραγμένο συγκρότημα Τζονγκνανχάι στο Πεκίνο, καθώς ο Τραμπ ολοκληρώνει την επίσημη επίσκεψή του στην Κίνα. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι συζήτησε για το Ιράν με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ και ότι δεν θέλουν το Ιράν να έχει πυρηνικά όπλα και «θέλουν τα στενά ανοιχτά». «Έχουμε διευθετήσει πολλά διαφορετικά προβλήματα που άλλοι άνθρωποι δεν θα μπορούσαν να λύσουν», δήλωσε ο Τραμπ. Υπενθυμίζεται ότι χθες ο Σι Τζινπίνγκ τον διαβεβαίωσε πως η Κίνα δεν θα προμηθεύσει στρατιωτικό εξοπλισμό στην Τεχεράνη και ότι το Πεκίνο επιθυμεί να βοηθήσει στην αποκλιμάκωση της κρίσης. Η «περίοδος παρακμής» με τον Μπάιντεν

Μέσα από μία εκτενή ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στην πλατφόρμα Truth Social μετά από την πρώτη μέρα του στο Πεκίνο, ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε αναφορές στον Σι Τζινπίνγκ, στην αμερικανική οικονομία και ον πόλεμο με το Ιράν. Επιτέθηκε επίσης στον προκάτοχό του, Τζο Μπάιντεν, υποστηρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονταν σε περίοδο παρακμής πριν από την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο. «Όταν ο πρόεδρος Σι αναφέρθηκε πολύ κομψά στις Ηνωμένες Πολιτείες ως πιθανόν ένα έθνος σε παρακμή, αναφερόταν στην τεράστια ζημιά που υποστήκαμε κατά τη διάρκεια των τεσσάρων ετών του “Υπναρά Τζο Μπάιντεν” και της κυβέρνησης Μπάιντεν και σε αυτό είχε 100% δίκιο», έγραψε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια ο Τραμπ έκανε αναφορά στη μεταναστευτική πολιτική, στη φορολογία, στην εγκληματικότητα και στις πολιτικές διαφορετικότητας στις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας ότι η χώρα «αναγεννήθηκε» μέσα στους πρώτους 16 μήνες της δικής του διακυβέρνησης.

«Η στρατιωτική συντριβή του Ιράν… συνεχίζεται»

Μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσε η νέα επιθετική αναφορά του Αμερικανού προέδρου στο Ιράν. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι η κυβέρνησή του πέτυχε «στρατιωτική νίκη» και έκανε λόγο για «στρατιωτική συντριβή του Ιράν», προσθέτοντας τη φράση «συνεχίζεται», η οποία ερμηνεύτηκε ως προειδοποίηση ότι ενδέχεται να ακολουθήσουν νέες επιθέσεις. «Ο πρόεδρος Σι δεν αναφερόταν στην απίστευτη άνοδο που έχουν επιδείξει οι Ηνωμένες Πολιτείες στον κόσμο κατά τους 16 θεαματικούς μήνες της κυβέρνησης Τραμπ, που περιλαμβάνουν ιστορικά υψηλά στο χρηματιστήριο και στα συνταξιοδοτικά προγράμματα 401(k), στρατιωτική νίκη και ακμάζουσα σχέση στη Βενεζουέλα, τη στρατιωτική συντριβή του Ιράν (συνεχίζεται!)», ανέφερε στην ανάρτησή του. Παράλληλα, χαρακτήρισε τις ΗΠΑ «την ισχυρότερη στρατιωτική δύναμη στον κόσμο», ενώ σημείωσε ότι η αμερικανική οικονομία βρίσκεται ξανά σε τροχιά ισχυρής ανάπτυξης. «Πριν από δύο χρόνια ήμασταν πράγματι ένα έθνος σε παρακμή. Σε αυτό συμφωνώ πλήρως με τον πρόεδρο Σι. Αλλά τώρα οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι το πιο δυναμικό έθνος στον κόσμο και ελπίζω ότι η σχέση μας με την Κίνα θα είναι ισχυρότερη και καλύτερη από ποτέ», πρόσθεσε. «Θα προτιμούσα να είχα το ουράνιο»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως θα «αισθανόταν καλύτερα» αν οι ΗΠΑ είχαν στα χέρια τους το εμπλουτισμένο κατά υψηλό ποσοστό ουράνιο του Ιράν, κάτι πάντως που θα ήθελε «περισσότερο για λόγους επικοινωνίας». «Θα προτιμούσα να το έχω. Θα αισθανόμουν καλύτερα αν το είχα (…) αλλά νομίζω περισσότερο για λόγους επικοινωνίας, παρά για κάτι άλλο», πέταξε ο αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox News στο Πεκίνο, όπου συνεχίζει για δεύτερη ημέρα την επίσημη επίσκεψή του. «Αυτό που θα μπορούσαμε να κάνουμε είναι το βομβαρδίσουμε ξανά», πρόσθεσε, προφανώς αναφερόμενος στους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ εναντίον τριών ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον Ιούνιο του 2025. «Το Ιράν θα είχε τώρα πυρηνική βόμβα»

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στον Σον Χάνιτι του Fox News, ο Ντόναλντ Τραμπ επέμεινε ότι τα αμερικανικά πλήγματα απέτρεψαν το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικό όπλο. «Το Ιράν ήταν πολύ κοντά στο να αποκτήσει πυρηνικό όπλο», είπε χαρακτηριστικά. Υποστήριξε ότι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης βασιζόταν κυρίως σε τρεις εγκαταστάσεις που αποτέλεσαν στόχο των αμερικανικών επιθέσεων. «Όλα ξεκινούσαν από εκείνες τις τρεις εγκαταστάσεις που χτυπήσαμε και τις χτυπήσαμε δυνατά», ανέφερε. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι καμία άλλη χώρα δεν θα μπορούσε να καταστρέψει αυτούς τους στόχους, «ίσως μόνο η Κίνα», όπως είπε. Ακόμα επανέλαβε τις πιέσεις προς την Τεχεράνη να συμφωνήσει σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες για το πυρηνικό της πρόγραμμα. «Δεν πρόκειται να είμαι για πολύ ακόμη υπομονετικός», «πρέπει να κάνουν συμφωνία. Οποιοσδήποτε λογικός άνθρωπος θα έκανε συμφωνία, αλλά μπορεί να είναι τρελοί», πρόσθεσε. Τραμπ: «Ο Σι μου είπε ότι θα βοηθήσει στις διαπραγματεύσεις για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ»

Στη συνέντευξή του στο fox News ο Τραμπ πρόσθεσε ότι ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ προσφέρθηκε να βοηθήσει τις ΗΠΑ στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ. Ο Τραμπ επισημαίνει ότι τα σημαντικά πετρελαϊκά συμφέροντα της Κίνας διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιθυμία της να διατηρήσει ανοιχτή και σταθερή αυτή την κρίσιμη θαλάσσια οδό.

«Ο Πρόεδρος Σι θα ήθελε να επιτευχθεί συμφωνία. Θα ήθελε να επιτευχθεί συμφωνία. Και όντως προσφέρθηκε, λέγοντας: “Αν μπορώ να βοηθήσω με οποιονδήποτε τρόπο, θα ήθελα να βοηθήσω.”» Η Κίνα θα αγοράσει πετρέλαιο και σόγια από τις ΗΠΑ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε επίσης σήμερα ότι το Πεκίνο έχει σκοπό να αγοράσει πετρέλαιο και αγροτικά προϊόντα από τις ΗΠΑ, χωρίς να αναφερθεί σε συγκεκριμένες ποσότητες, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στο τηλεοπτικό δίκτυο που προτιμά η αμερικανική δεξιά.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">FOX NEWS REPORT: President Trump and President Xi Jinping sat for an over two-hour meeting in Beijing for a discussion on key topics, including trade and Taiwan.<br><br>Secretary of State Rubio says Washington's stance on Taiwan remains the same, <a href="https://twitter.com/BillMelugin_?ref_src=twsrc%5Etfw">@BillMelugin_</a> reports. <a href="https://t.co/XBscwt9hCY">pic.twitter.com/XBscwt9hCY</a></p>— Fox News (@FoxNews) <a href="https://twitter.com/FoxNews/status/2055069872418111641?ref_src=twsrc%5Etfw">May 14, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>