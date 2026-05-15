Έρχονται πρόστιμα για ΚΤΕΟ, ανασφάλιστα οχήματα και τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας

Θα έρθουν πρόστιμα για τα οχήματα που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ, όπως επεσήμανε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή της ΕΡΤ.

«Πρέπει να αλλάξει η χώρα σε ό,τι αφορά την οδική ασφάλεια.. ωστόσο έχουν γίνει πολλά βήματα .Νομίζω πολύ σωστά γίνονται αυτά τα βήματα σε ό,τι αφορά τα ανασφάλιστα οχήματα, τα τέλη κυκλοφορίας» τόνισε και πρόσθεσε πως «σε ό,τι αφορά τον μηχανισμό ενημέρωσης και σύστασης κατεβάζουμε το wallet . Είναι πολύ ασφαλής τρόπος ενημέρωσης στον πολίτη».

Για τα ανασφάλιστα οχήματα και τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας

Επίσης μίλησε για τα ανασφάλιστα οχήματα και τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας. «Ενημέρωση έρχεται για 40.000 ανασφάλιστα οχήματα και για αυτά που δεν είχαν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας το 2025. Έχουμε στείλει τις ενημερώσεις αυτές πριν από λίγο καιρό και τα πρόστιμα έρχονται. Η αναλογία της ενημέρωσης που έχει έρθει σας λέω: από τις 40.000 βεβαιώσεις προστίμων για τα ανασφάλιστα οχήματα και για τα τέλη κυκλοφορίας .Γιατί εδώ θα πρέπει να σταματήσει αυτό εδώ το φαινόμενο, όπου έχουμε ένα αυτοκίνητο με το οποίο συμβαίνει ένα ατύχημα και σου λέει ο άλλος το κυκλοφόρησα ανασφάλιστο .Δεν είναι έτσι .Τώρα ξέρουμε πλέον από την αρχή όταν κάποιος κυκλοφορεί το όχημα του ανασφάλιστο προκειμένου να τον κυνηγήσουμε αυτό και να του έρθει από την αρχή το πρόστιμο» σημείωσε.

Και πρόσθεσε πως πρόκειται για πρόστιμα ύψους 110 εκατ. ευρώ και αυτή είναι η πρώτη φουρνιά και θα έρθουν και άλλα πρόστιμα .