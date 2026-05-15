Η Eurostat κατατάσσει την Ελλάδα πρώτη στην εργασία τα Σαββατοκύριακα - 3 στους 10 δουλεύουν πέραν του πενθημέρου

Το 31,5% των Ελλήνων μισθωτών εργάζεται τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής (Eurostat), που δείχνει πως οι Έλληνες μισθωτοί είναι «πρωταθλητές» στην εργασία πέραν του πενθήμερου.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό μισθωτών που πηγαίνουν στην εργασία τους τα Σαββατοκύριακα με 31,5%, ενώ από κοντά βρίσκονται η Κύπρος με 31,3% και η Μάλτα με 29,2%.

Τα χαμηλότερα ποσοστά ως προς την εργασία τα Σαββατοκύριακα καταγράφηκαν στη Λιθουανία με 3,0%, στην Πολωνία με 4,2% και στην Ουγγαρία με 6,2%.