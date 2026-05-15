Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

/

Η Eurostat κατατάσσει την Ελλάδα πρώτη στην εργασία τα Σαββατοκύριακα - 3 στους 10 δουλεύουν πέραν του πενθημέρου

ΦΩΤΟ pixabay

ΦΩΤΟ pixabay

Στο 75% το ποσοστό των αυτοαπασχολούμενων

Το 31,5% των Ελλήνων μισθωτών εργάζεται τα Σαββατοκύριακα, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Αρχής (Eurostat), που δείχνει πως οι Έλληνες μισθωτοί είναι «πρωταθλητές» στην εργασία πέραν του πενθήμερου.

Συγκεκριμένα, ανάμεσα στις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό μισθωτών που πηγαίνουν στην εργασία τους τα Σαββατοκύριακα με 31,5%, ενώ από κοντά βρίσκονται η Κύπρος με 31,3% και η Μάλτα με 29,2%.

Τα χαμηλότερα ποσοστά ως προς την εργασία τα Σαββατοκύριακα καταγράφηκαν στη Λιθουανία με 3,0%, στην Πολωνία με 4,2% και στην Ουγγαρία με 6,2%.

Πρωτιά και στους αυτοαπασχολούμενους
Παράλληλα, το 21,3% των απασχολούμενων στην ΕΕ ηλικίας 15–64 ετώνεργαζόταν συνήθως τα Σαββατοκύριακα. Η εργασία τα Σαββατοκύριακα ήταν πιο συχνή στους εργαζόμενους στις υπηρεσίες και στις πωλήσεις (47,6%), στους ειδικευμένους εργαζόμενους στη γεωργία, δασοκομία και αλιεία (47,2%) και σε όσους απασχολούνται σε στοιχειώδη επαγγέλματα (25,7%).

Σχετικά με τους αυτοαπασχολούμενους που εργάζονται τα Σαββατοκύριακα, η Ελλάδα βρέθηκε και πάλι στην κορυφή με ποσοστό 75,0%. Ακολούθησαν το Βέλγιο με 65,9% και η Γαλλία με 61,0%. Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Ουγγαρία με 9,9%, στη Σλοβακία με 15,0% και στην Πολωνία με 15,1%.

Ειδήσεις Τώρα

Οι φίλοι δεν είναι όλοι ίδιοι - 4 τύποι που κάνουν τη ζωή μας καλύτερη

Έρευνα: Τα μοναχικά γεύματα επηρεάζουν την ευτυχία μας

Αυτή είναι η πιο ρομαντική πόλη της Ευρώπης: Ούτε το Παρίσι ούτε η Βενετία

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Εργασία Ευρωπαϊκή Ένωση Eurostat
Ειδήσεις
Οικονομία
["\u0395\u03c1\u03b3\u03b1\u03c3\u03af\u03b1"," \u0395\u03c5\u03c1\u03c9\u03c0\u03b1\u03ca\u03ba\u03ae \u0388\u03bd\u03c9\u03c3\u03b7","Eurostat"]
831127
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις