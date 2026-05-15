Στον μεγάλο τελικό της Eurovision ο Akylas εμφανίζεται 6ος με το «Ferto»

Το μεγάλο φαβορί η Φινλανδία θα εμφανιστεί 17η και η Δανία 1η

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση και του 2ου ημιτελικού της Eurovision όπου προκρίθηκε και η Κύπρος με την Antigoni και το «Jalla», ακολουθώντας τον δικό μας Akyla με το «Ferto», έγινε γνωστή η σειρά ε την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες στο Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου (16/5/2026).

Όπως βλέπουμε δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ ώρα για να απολαύσουμε τον μοναδικό Akyla στη σκηνή της Eurovision, καθώς εκείνος θα βγει στη σκηνή 6ος και η Κύπρος λίγο πιο μετά στη θέση 21.

Το μεγάλο φαβορί η Φινλανδία ακολουθεί στη 17η θέση, ενώ ο δεύτερος μεγαλύτερος ανταγωνιστής μας, η Δανία, θα ανοίξει το πρόγραμμα της 70ης Eurovision στη Βιέννη.

Αναλυτικά η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες

  1. Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
  2. Γερμανία: Sarah Engels – Fire
  3. Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
  4. Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
  5. Αλβανία: Alis – Nân
  6. Ελλάδα: Akylas – Ferto
  7. Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym
  8. Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
  9. Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
  10. Μάλτα: AIDAN – Bella
  11. Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS
  12. Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
  13. Κροατία: LELEK – Andromeda
  14. Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
  15. Γαλλία: Monroe – Regarde !
  16. Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
  17. Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
  18. Πολωνία: ALICJA – Pray
  19. Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
  20. Σουηδία: FELICIA – My System
  21. Κύπρος: Antigoni – JALLA
  22. Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
  23. Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA
  24. Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
  25. Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein

Ο τελικός θα μεταδοθεί μέσα από την ΕΡΤ1 το Σάββατο 16 Μάϊου στις 22:00 ώρα Ελλάδας.

