Στον μεγάλο τελικό της Eurovision ο Akylas εμφανίζεται 6ος με το «Ferto»

Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση και του 2ου ημιτελικού της Eurovision όπου προκρίθηκε και η Κύπρος με την Antigoni και το «Jalla», ακολουθώντας τον δικό μας Akyla με το «Ferto», έγινε γνωστή η σειρά ε την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες στο Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου (16/5/2026).

Όπως βλέπουμε δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ ώρα για να απολαύσουμε τον μοναδικό Akyla στη σκηνή της Eurovision, καθώς εκείνος θα βγει στη σκηνή 6ος και η Κύπρος λίγο πιο μετά στη θέση 21.

Το μεγάλο φαβορί η Φινλανδία ακολουθεί στη 17η θέση, ενώ ο δεύτερος μεγαλύτερος ανταγωνιστής μας, η Δανία, θα ανοίξει το πρόγραμμα της 70ης Eurovision στη Βιέννη.

Αναλυτικά η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες