Στον μεγάλο τελικό της Eurovision ο Akylas εμφανίζεται 6ος με το «Ferto»

Το μεγάλο φαβορί η Φινλανδία θα εμφανιστεί 17η και η Δανία 1η
Λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση και του 2ου ημιτελικού της Eurovision όπου προκρίθηκε και η Κύπρος με την Antigoni και το «Jalla», ακολουθώντας τον δικό μας Akyla με το «Ferto», έγινε γνωστή η σειρά ε την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες στο Μεγάλο Τελικό του Σαββάτου (16/5/2026).
Όπως βλέπουμε δεν θα χρειαστεί να περιμένουμε πολύ ώρα για να απολαύσουμε τον μοναδικό Akyla στη σκηνή της Eurovision, καθώς εκείνος θα βγει στη σκηνή 6ος και η Κύπρος λίγο πιο μετά στη θέση 21.
Το μεγάλο φαβορί η Φινλανδία ακολουθεί στη 17η θέση, ενώ ο δεύτερος μεγαλύτερος ανταγωνιστής μας, η Δανία, θα ανοίξει το πρόγραμμα της 70ης Eurovision στη Βιέννη.
Αναλυτικά η σειρά με την οποία θα εμφανιστούν οι χώρες
- Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før Vi Går Hjem
- Γερμανία: Sarah Engels – Fire
- Ισραήλ: Noam Bettan – Michelle
- Βέλγιο: ESSYLA – Dancing on the Ice
- Αλβανία: Alis – Nân
- Ελλάδα: Akylas – Ferto
- Ουκρανία: LELÉKA – Ridnym
- Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
- Σερβία: LAVINA – Kraj Mene
- Μάλτα: AIDAN – Bella
- Τσεχία: Daniel Zizka – CROSSROADS
- Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
- Κροατία: LELEK – Andromeda
- Ηνωμένο Βασίλειο: LOOK MUM NO COMPUTER – Eins, Zwei, Drei
- Γαλλία: Monroe – Regarde !
- Μολδαβία: Satoshi – Viva, Moldova!
- Φινλανδία: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – Liekinheitin
- Πολωνία: ALICJA – Pray
- Λιθουανία: Lion Ceccah – Sólo Quiero Más
- Σουηδία: FELICIA – My System
- Κύπρος: Antigoni – JALLA
- Ιταλία: Sal Da Vinci – Per Sempre Sì
- Νορβηγία: JONAS LOVV – YA YA YA
- Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
- Αυστρία: COSMÓ – Tanzschein
Ο τελικός θα μεταδοθεί μέσα από την ΕΡΤ1 το Σάββατο 16 Μάϊου στις 22:00 ώρα Ελλάδας.
