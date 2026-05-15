Ποια σχέση έχει η κατανάλωση αυγού με τη νόσο Αλτσχάιμερ;

Η κατανάλωση αυγών πέντε φορές την εβδομάδα μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο εκδήλωσης της νόσου Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με μια 15ετή μελέτη που παρακολούθησε 40.000 ενήλικες.

Μια νέα μελέτη υποδεικνύει ότι η κατανάλωση αυγών μπορεί να έχει οφέλη για την υγεία του εγκεφάλου, πέρα από την καταπολέμηση της πείνας.

Η έρευνα, η οποία παρακολούθησε σχεδόν 40.000 ενήλικες ηλικίας 65 και άνω για περίπου 15 χρόνια, κατέδειξε ότι οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν αυγά πιο συχνά είχαν μειωμένο κίνδυνο να αναπτύξουν την νόσο Αλτσχάιμερ.

Οι συμμετέχοντες που έτρωγαν αυγά τουλάχιστον πέντε φορές την εβδομάδα παρουσίασαν 27% χαμηλότερο κίνδυνο ανάπτυξης της νόσου, σε σχέση με εκείνους που τα κατανάλωναν σπάνια ή καθόλου.

Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι περίπου 200.000 άτομα ζουν με άνοια, με τη νόσο Αλτσχάιμερ να είναι η πιο κοινή αιτία άνοιας στη χώρα μας.

Επιδημιολογικές εκτιμήσεις δείχνουν επίσης ότι η προβλεπόμενη αύξηση των περιπτώσεων άνοιας θα οδηγήσει σε πάνω από 330.000 άτομα έως το 2050, αντιπροσωπεύοντας περίπου 3,8 % του συνολικού πληθυσμού της Ελλάδας σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση.

Σε επίπεδο ηλικιωμένων, μελέτες υποδεικνύουν ότι η προκαλούμενη άνοια επηρεάζει περίπου 5 % των ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω, με το 75 % αυτών να αφορά Αλτσχάιμερ (δηλαδή περίπου 3,7 % του συνολικού δείγματος σε ηλικιακή ομάδα άνω των 64)

Τα θρεπτικά συστατικά των αυγών και η προστασία του εγκεφάλου

Τα αυγά περιέχουν αρκετά θρεπτικά συστατικά που θεωρούνται σημαντικά για την υγεία του εγκεφάλου. Ένα από αυτά είναι η χολίνη, η οποία χρησιμοποιείται από τον οργανισμό για την παραγωγή ακετυλοχολίνης, ενός χημικού αγγελιοφόρου που βοηθά τα νευρικά κύτταρα να επικοινωνούν μεταξύ τους.

Η ακετυλοχολίνη εμπλέκεται στη μνήμη και τη μάθηση, ενώ τα εγκεφαλικά συστήματα που τη χρησιμοποιούν πλήττονται στην Αλτσχάιμερ.

Επιπλέον, τα αυγά περιέχουν λουτεΐνη και ζεαξανθίνη, δύο χρωστικές που λειτουργούν ως αντιοξειδωτικά, προστατεύοντας τον εγκέφαλο από τη ζημιά που προκαλούν οι ασταθείς μοριακές ενώσεις κατά τη διάρκεια των φυσιολογικών κυτταρικών διεργασιών. Αυτές οι χρωστικές συσσωρεύονται στον εγκεφαλικό ιστό και είναι επίσης παρούσες σε τρόφιμα όπως το σπανάκι και το καλαμπόκι.

Τα αυγά προσφέρουν επίσης ωμέγα-3 λιπαρά οξέα, τα οποία είναι σημαντικά για τις μεμβράνες γύρω από τα εγκεφαλικά κύτταρακαι διευκολύνουν την αποστολή και λήψη σημάτων από το νευρικό σύστημα.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι αυτά τα θρεπτικά συστατικά έχουν συσχετιστεί με βελτιωμένη γνωστική λειτουργία και μειωμένο οξειδωτικό στρες, αν και δεν αποδεικνύεται ότι εμποδίζουν άμεσα την εμφάνιση της Αλτσχάιμερ.

Τα αποτελέσματα της μελέτης και τα συμπεράσματα για τα αυγά και τη νόσο Αλτσχάιμερ

Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Journal of Nutrition, ανέλυσε δεδομένα από τη μελέτη «Adventist Health Study-2», η οποία παρακολούθησε μια μεγάλη ομάδα Σαββατιανών στις ΗΠΑ. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, 2.858 από τους 39.498 συμμετέχοντες διαγνώστηκαν με Αλτσχάιμερ, σύμφωνα με τα ιατρικά αρχεία τους.

Ακόμη και μια πιο μέτρια κατανάλωση αυγών είχε συνδεθεί με χαμηλότερο κίνδυνο. Οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν αυγά δύο έως τέσσερις φορές την εβδομάδα είχαν 20% χαμηλότερο κίνδυνο να αναπτύξουν Αλτσχάιμερ σε σύγκριση με εκείνους που τα κατανάλωναν σπάνια ή ποτέ.

Ωστόσο, οι μελέτες παρατήρησης, όπως αυτή, δεν μπορούν να αποδείξουν αιτιακή σχέση. Οι άνθρωποι που καταναλώνουν αυγά τακτικά μπορεί να διαφέρουν από εκείνους που τα καταναλώνουν σπάνια. Ο τρόπος ζωής και η διατροφή τους μπορεί να είναι διαφορετικοί και να επηρεάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας.

πηγή news247.gr