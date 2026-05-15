Eurovision 2026: Στον τελικό η Κύπρος με την Antigoni Buxton- Αυτές οι 10 χώρες προκρίθηκαν

Μετά την Ελλάδα και η Κύπρος με την Antigoni Buxton εξασφάλισε την πρόκριση στον μεγάλο τελικό. Ο Β' Ημιτελικός της Eurovision ολοκληρώθηκε, με 10 χώρες να εξασφαλίζουν το πολυπόθητο εισιτήριο.

Ο τελικός θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 16 Μαΐου.

Αυτές είναι οι χώρες που προκρίθηκαν

1.Βουλγαρία: DARA – Bangaranga
2.Ουκρανία: Leléka – Ridnym
3.Νορβηγία: Jonas Lovv - Ya Ya Ya
4.Αυστραλία: Delta Goodrem – Eclipse
5.Ρουμανία: Alexandra Căpitănescu – Choke Me
6.Μάλτα: AIDAN – Bella
7.Κύπρος: Antigoni Buxton - Jalla
8.Αλβανία: Alis – Nân
9.Δανία: Søren Torpegaard Lund – Før vi går hjem
10.Τσεχία: Daniel Zizka – Crossroads

Αυτές οι 10 χώρες θα βρουν στον Μεγάλο Τελικό τις Big4 (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία και Ηνωμένο Βασίλειο), τη διοργανώτρια Αυστρία αλλά και τις 10 χώρες που προκρίθηκαν από τον Α' Ημιτελικό (Ελλάδα, Φινλανδία, Σουηδία, Βέλγιο, Μολδαβία, Λιθουανία, Ισραήλ, Πολωνία, Κροατία, Σερβία).

