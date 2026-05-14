Τριών Ναυάρχων: Φωτιά σε κατάστημα εστίασης- Επενέβη άμεσα η πυροσβεστική

Συναγερμός σήμανε στην Πάτρα, για πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης, σε κατάστημα εστίασης στη διασταύρωση του πεζόδρομου της Τριών Ναυάρχων με την οδό Κανακάρη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες πρόλαβαν έγκαιρα την φωτιά και την έσβησαν καθώς και η αστυνομία. Στο σημείο επιχείρησαν δυο οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες. Η φωτιά ξεκίνησε από τον χώρο της κουζίνας του καταστήματος, ενώ δεν κινδύνεψε κανένας πελάτης ή άτομα του προσωπικού.

Η φωτιά ξέσπασε σε σημείο της πόλης με αυξημένη κίνηση πεζών, γεγονός που επέβαλε την άμεση κινητοποίηση των αρχών.