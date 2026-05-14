Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Τριών Ναυάρχων: Φωτιά σε κατάστημα εστίασης- Επενέβη άμεσα η πυροσβεστική

Τριών Ναυάρχων: Φωτιά σε κατάστημα εστία...

Επί τόπου πυροσβέστες και αστυνομία

Συναγερμός σήμανε στην Πάτρα, για πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ της Πέμπτης, σε κατάστημα εστίασης στη διασταύρωση του πεζόδρομου της Τριών Ναυάρχων με την οδό Κανακάρη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες πρόλαβαν έγκαιρα την φωτιά και την έσβησαν καθώς και η αστυνομία. Στο σημείο επιχείρησαν δυο οχήματα με τέσσερις πυροσβέστες. Η φωτιά ξεκίνησε από τον χώρο της κουζίνας του καταστήματος, ενώ δεν κινδύνεψε κανένας πελάτης ή άτομα του προσωπικού. 

Η φωτιά ξέσπασε σε σημείο της πόλης με αυξημένη κίνηση πεζών, γεγονός που επέβαλε την άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Ειδήσεις Τώρα

Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Έχασε τη μάχη με τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας

Ποιες 4 παραλίες της Αχαΐας πήραν Γαλάζια Σημαία για το 2026

Πάτρα: Αγνώριστο το ανακαινισμένο πρώην ξενοδοχείο Saint George στην Αγίου Ανδρέου - ΦΩΤΟ

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Φωτιά Πεζόδρομος Τριών Ναυάρχων Εστίαση
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1","\u03a6\u03c9\u03c4\u03b9\u03ac ","\u03a0\u03b5\u03b6\u03cc\u03b4\u03c1\u03bf\u03bc\u03bf\u03c2 \u03a4\u03c1\u03b9\u03ce\u03bd \u039d\u03b1\u03c5\u03ac\u03c1\u03c7\u03c9\u03bd","\u0395\u03c3\u03c4\u03af\u03b1\u03c3\u03b7"]
831122
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις