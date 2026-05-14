Η Καρυστιανού επιβεβαίωσε ότι ανακοινώνει κόμμα στις 21 Μαΐου- Το ΑΙ βίντεο

Με ένα σύντομο βίντεο στο Facebook, η Μαρία Καρυστιανού επιβεβαίωσε ότι την Πέμπτη 21 Μαΐου θα γίνει η ανακοίνωση του νέου κόμματος από τη Θεσσαλονίκη, στην πλατεία Αριστοτέλους και στο θέατρο Ολύμπιον.

Στο βίντεο από AI η Μαρία Καρυστιανού αφήνει από τα χέρια της ένα περιστέρι που κρατά στο ράμφος του κλάδο ελιάς.

Η παρουσίαση θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, στις 18:30, στον κινηματογράφο Ολυμπίον. «Στις 21 Μαΐου, όλοι μαζί με την Ελπίδα για μια Νέα Αρχή!», γράφει η ανάρτηση.