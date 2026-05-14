Eurovision 2026- Κύπρος: Η Αντιγόνη χόρεψε τσιφτετέλι πάνω στο τραπέζι- ΒΙΝΤΕΟ

Με μια από τις πιο δυναμικές εμφανίσεις της βραδιάς, η Κύπρος ανέβηκε στη σκηνή της Eurovision 2026 και συγκεκριμένα στον Β’ Ημιτελικό, καταφέρνοντας από την πρώτη στιγμή να κερδίσει το κοινό.

Η Antigoni παρουσίασε το «Jalla», ένα χορευτικό κομμάτι που μετατρέπει τη σκηνή σε μια μεγάλη γιορτή, όπου μάλιστα χόρεψε πάνω στο τραπέζι, όπως υπόσχεται και στον στίχο του κομματιού της…

Η performance στη Wiener Stadthalle βασίστηκε σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, με ένα τεράστιο τραπέζι στο κέντρο, το οποίο λειτούργησε ως βασικός άξονας της χορογραφίας. Πάνω σε αυτό, η τραγουδίστρια και οι χορεύτριές της δημιούργησαν μια εικόνα που θύμιζε γλέντι, γεμάτο ενέργεια, κίνηση και αλληλεπίδραση.

Η σκηνική πρόταση έδεσε σύγχρονα στοιχεία με αναφορές στην κυπριακή κουλτούρα διασκέδασης, δίνοντας ένα αποτέλεσμα που «γράφει» πολύ ωραία τηλεοπτικά. Το LED τραπεζομάντιλο, οι συνεχείς αλλαγές στην κίνηση και το δυνατό φινάλε με φωτιές και πυροτεχνήματα ανέβασαν την ένταση, με την αρένα να ανταποκρίνεται θερμά. Και στο press centre, βέβαια, οι δημοσιογράφοι ξέσπασαν σε χειροκρότημα μόλις ολοκληρώθηκε η εμφάνιση. Η πρόκριση για την Κύπρο θεωρείται δεδομένη.