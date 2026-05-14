Eurovision 2026: Γιατί όλοι μιλούν για τη φωνή της 17χρονης Γαλλίδας- ΒΙΝΤΕΟ

Στη σκηνή της Eurovision στη Βιέννη, η Γαλλία ανέβηκε με τη Monroe και το «Regarde» (Κοίτα), μια μπαλάντα που γέμισε την αρένα με έντονο συναίσθημα από τα πρώτα κιόλας δευτερόλεπτα της εμφάνισης.

Το “Regarde” είναι μια ατμοσφαιρική μπαλάντα με αιθέρια ενορχήστρωση, που πραγματεύεται τη νοσταλγία, την απώλεια και τη διαχρονική δύναμη της αγάπης. Με λιτή αλλά επιβλητική μουσική προσέγγιση, το τραγούδι δίνει στη Monroe τον χώρο να αναδείξει τη φωνητική της καθαρότητα και τη συναισθηματική της ένταση.

Ξεκινώντας μέσα σε ένα πυκνό σύννεφο καπνού, η παρουσίαση είναι δραματική. Ξεκινώντας την παράσταση σε ένα μικρό βάθρο στο πίσω μέρος της σκηνής, καταλήγει σε μια διαφορετική πλατφόρμα στο μπροστινό μέρος της σκηνής, μετά από μια τρίλεπτη πορεία σε μια πασαρέλα 30 μέτρων.

Η Monroe αξιοποιεί το steadicam σε αρκετά σημεία της εμφάνισής της, τραγουδώντας απευθείας στην κάμερα και απευθύνοντας την έκκλησή της στο κοινό να «την κοιτάξει». Η ένταση ανεβαίνει σταδιακά, καθώς οι πέντε χορευτές της την κρατούν πίσω, δημιουργώντας μια σκηνική σύγκρουση που κλιμακώνεται όσο εξελίσσεται το τραγούδι, με τον καπνό να πυκνώνει και την ατμόσφαιρα να γίνεται όλο και πιο δραματική.

Το φινάλε κορυφώνεται με ένα εντυπωσιακό, σχεδόν «διπλό» τέλος, όπου πυροτεχνήματα στα γραφικά και στήλες καπνού από τη σκηνή ολοκληρώνουν τη δραματουργία της εμφάνισης.

Η Monroe εμφανίζεται ντυμένη εξ ολοκλήρου στα λευκά, σε ένα look που συνδυάζει σύγχρονη αισθητική με στοιχεία της γαλλικής ρομαντικής παράδοσης. Η εντυπωσιακή φούστα σε γραμμή καμπάνας, ραμμένη πάνω από φουρό, συνδυάζεται με πουκάμισο, γραβάτα και γιλέκο, σε υφές από βαμβάκι και μετάξι. Αντίθετα, οι χορευτές της είναι ντυμένοι στα μαύρα, ενισχύοντας το έντονο ασπρόμαυρο κοντράστ που κυριαρχεί σε φωτισμούς και γραφικά καθ’ όλη τη διάρκεια της εμφάνισης.