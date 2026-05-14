Τραγωδία στην Ηλιούπολη: Έχασε τη μάχη με τη ζωή και η δεύτερη 17χρονη που έπεσε από τον 6ο όροφο πολυκατοικίας

Τραγικός επίλογος στο περιστατικό στην Ηλιούπολη με την πτώση των δυο κοριτσιών στο κενό από την ταράτσα πολυκατοικίας έξι ορόφων καθώς πέθανε και η δεύτερη 17χρονη.

Η μαθήτρια εξέπνευσε σήμερα (17/5) ενώ νοσηλευόταν στη ΜΕΘ του νοσοκομείου ΚΑΤ. Το νοσοκομείο σε ανακοίνωσή του εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στους οικείους του παιδιού.

Η ανακοίνωση του ΚΑΤ για τον θάνατο της 17χρονης που έπεσε από την ταράτσα της πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη αναφέρει τα εξής: «Σήμερα 14/05/2026 και ώρα 19:54 έχασε τη μάχη με τη ζωή η 17χρονη μαθήτρια που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Νοσοκομείου μας από 12/05/2026.

Το Νοσοκομείο ΚΑΤ εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια στους οικείους της» ανακοίνωσε το ΚΑΤ.

Υπενθυμίζεται πως οι δύο 17χρονες είχαν βουτήξει στο κενό από την ταράτσα εξαώροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη την Τρίτη (12/5). Η μία μαθήτρια σκοτώθηκε επί τόπου και η δεύτερη έδινε μάχη στη ΜΕΘ, όπου και δυστυχώς, κατέληξε.

Όπως ανέφεραν αστυνομικές πηγές στο protothema.gr, οι δύο φίλες πήραν τη μοιραία απόφαση από κοινού, αφού είχαν καταναλώσει ποσότητα βότκας. Έγραψαν σημειώματα, εξηγώντας τους λόγους που οδηγήθηκαν εκεί, ανέβηκαν στην ταράτσα της πολυκατοικίας, κλείδωσαν την πόρτα, φόρεσαν ακουστικά ακούγοντας μουσική και έπεσαν στο κενό, πιασμένες χέρι-χέρι.

Η πρώτη μαθήτρια που εξέπνευσε την Τρίτη, είχε αφήσει ένα σημείωμα στο οποίο, σύμφωνα με πληροφορίες, έγραφε ότι έχει κατάθλιψη, ότι αγαπάει τους γονείς της και ότι αυτοί δεν φταίνε σε τίποτα.

Επίσης πληροφορίες αναφέρουν πως οι αστυνομικοί εντόπισαν και ένα ημερολόγιο στο σπίτι της δεύτερης 17χρονης που νοσηλευόταν στο ΚΑΤ, στο οποίο έγραφε ότι έχει κατάθλιψη και ότι μπορεί να απογοητεύσει τους γονείς με τις πανελλήνιες.

Προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Ηλιούπολης.