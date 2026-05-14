Κρήτη: «Αν δεν περνούσε εκείνος ο άνθρωπος, θα την είχε εξαφανίσει», λέει η αδελφή της 28χρονης

Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για την υπόθεση της 28χρονης μητέρας στο Ηράκλειο, η οποία παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στο ΠΑΓΝΗ μετά τον σοβαρό τραυματισμό της.

Η αδερφή της περιέγραψε στον ΑΝΤ1 τις δραματικές στιγμές που ακολούθησαν, μεταφέροντας όσα φέρεται να συνέβησαν τη μοιραία ημέρα. Όπως ανέφερε, περαστικός εντόπισε τη γυναίκα αιμόφυρτη στον δρόμο και προσπάθησε να της προσφέρει βοήθεια. «Μου είπαν ότι ένας περαστικός πέρασε και την είδε κάτω αιμόφυρτη και αυτός ήταν από πάνω της και σταμάτησε να της δώσει τις πρώτες βοήθειες, ρώτησε αν έχει καλέσει το ΕΚΑΒ, του έκανε εντύπωση του ανθρώπου που δεν είχε καλέσει αυτός ακόμη το ΕΚΑΒ και τότε ο άνθρωπος κατάλαβε ότι κάτι κακό έχει συμβεί, ότι δεν είναι… “άνοιξε την πόρτα και έπεσε”, αυτά που έλεγε μπροστά στον άνθρωπο και κάλεσε αμέσως την αστυνομία και μετά αμέσως το ΕΚΑΒ. Για καλή μας τύχη βρέθηκε ο άνθρωπος εκεί, γιατί πιστεύω ότι αν δεν υπήρχε αυτός ο άνθρωπος, θα την είχε εξαφανίσει», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή.

Η αδερφή της 28χρονης σημείωσε, ότι αμέσως μετά την εισαγωγή της στο νοσοκομείο, δεν υπήρχε σαφής εικόνα για το τι είχε συμβεί. Ο 30χρονος υποστήριξε, ότι επρόκειτο για ατύχημα, ωστόσο η κόρη του ζευγαριού φέρεται να είπε, πως «ο μπαμπάς έριξε τη μαμά από το αμάξι», προκαλώντας έντονο προβληματισμό και νέες υποψίες γύρω από το περιστατικό.

«Εκείνη τη μέρα έμαθα από την κόρη μου, ότι η γιαγιά πάει στο νοσοκομείο, γιατί χτύπησε η Γωγώ, τράκαρε η Γωγώ, όχι χτύπησε. Πήρα τη μάνα μου τηλέφωνο, ήταν σε πανικό η μαμά μου εκείνη τη στιγμή, της λέω “τι έγινε;”, μου λέει “δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε, αυτός λέει ότι ήταν χαλασμένη η πόρτα και ότι άνοιξε η πόρτα, έπεσε η Γωγώ, όμως η Γωγώ μας είναι μέσα στο αίμα, τώρα την έχουν στον αξονικό, τώρα την πάνε στον αξονικό τομογράφο, δεν ξέρω τι έχει γίνει”», πρόσθεσε η αδερφή της τραυματισμένης γυναίκας.

«Εγώ ήμουν σε ένα χωριό, κατέβηκα, πήγα στης μαμάς μου, η μαμά μου μού είπε ότι έχει πάρα πολλή αστυνομία στο νοσοκομείο, δεν ήξερε ακριβώς και η μαμά μου τι είχε συμβεί και εκεί μου μετέφερε μια πληροφορία, η μαμά μου είπε, ότι η ανιψιά μου είπε ότι “ο μπαμπάς άνοιξε την πόρτα και έσπρωξε τη μαμά”, μετά φεύγοντας μίλησα με τους αστυνομικούς. Η μικρή το είπε στη γυναίκα του αδερφού μου, όταν η γυναίκα πήρε τα παιδιά από το συμβάν και τα έβαλε μέσα στο αμάξι, ρώτησε “τι έγινε, μα τι έγινε;” και η μικρή είπε ότι ο μπαμπάς άνοιξε την πόρτα και έσπρωξε τη μαμά και έπεσε από το αμάξι», πρόσθεσε στη συνέχεια.