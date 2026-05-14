Ποιες 4 παραλίες της Αχαΐας πήραν Γαλάζια Σημαία για το 2026

Στον Δήμο Αιγιαλείας βραβεύτηκαν η Αλυκή και ο Ελαιώνας.

Στη Δυτική Αχαΐα διακρίθηκαν η Καλόγρια και η Λακκόπετρα , δύο από τις πιο γνωστές παραλίες του νομού, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια ποιότητας νερού, ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης του διεθνούς θεσμού.

Με μόλις τέσσερις ακτές στον κατάλογο των Γαλάζιων Σημαιών για το 2026, η Αχαΐα εμφανίζεται με περιορισμένη παρουσία και στη φετινή βράβευση.

Δεύτερη η Ελλάδα με 624 παραλίες

Τη δεύτερη θέση με τις πιο καθαρές και ασφαλείς ακτές του κόσμου κατακτά για μία ακόμη χρονιά η Ελλάδα, με 624 παραλίες και 657 σημεία ανά την Επικράτεια να αποκτούν Γαλάζια Σημαία.

Στη χώρα μας παρατηρείται σταθερή ανοδική τάση με αύξηση των βραβευμένων σημείων κάθε χρόνο, τα οποία ξεπερνούν και πάλι τα 600, ενώ η Ελλάδα κατέχει το 14% των βραβευμένων ακτών στο σύνολο των 51 χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.

Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής, με 93 σημαίες σε ακτές.

Η Περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 154 σημαίες σε ακτές.

Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο.