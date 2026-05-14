Ποιες 4 παραλίες της Αχαΐας πήραν Γαλάζια Σημαία για το 2026

Ποιες διακρίθηκαν σε Ηλεία και Αιτωλοακαρνανία
Με μόλις τέσσερις ακτές στον κατάλογο των Γαλάζιων Σημαιών για το 2026, η Αχαΐα εμφανίζεται με περιορισμένη παρουσία και στη φετινή βράβευση.
Στη Δυτική Αχαΐα διακρίθηκαν η Καλόγρια και η Λακκόπετρα, δύο από τις πιο γνωστές παραλίες του νομού, οι οποίες πληρούν τα κριτήρια ποιότητας νερού, ασφάλειας και περιβαλλοντικής διαχείρισης του διεθνούς θεσμού.
Στον Δήμο Αιγιαλείας βραβεύτηκαν η Αλυκή και ο Ελαιώνας.
Στην Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ 12 ακτές
Δήμος Ζαχάρως
Καϊάφας - Ζαχάρω 1
Καϊάφας - Ζαχάρω 2
Δήμος Πύργου
Καϊάφας - Ζαχάρω 3
Σκαφιδιά/Aldemar
Δήμος Ήλιδας Κουρούτα
Δήμος Πηνειού
Αρκούδι Βαρθολομιό Γλύφα
Δήμος Ανδραβίδας-Κυλλήνης
Κάστρο Κυλλήνης/Olympia Golden Beach Resort
Κάστρο-Χρυσή Ακτή 2/Robinson Kyllini Beach
Λουτρά Κυλλήνης 1/Grecotel Olympia Oasis
Λουτρά Κυλλήνης 2/Grecotel La Riviera
Στην Π.Ε. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 2 ακτές
Δήμος Ναυπακτίας
Κάτω Βασιλική
Κρυονέρι
Δεύτερη η Ελλάδα με 624 παραλίες
Τη δεύτερη θέση με τις πιο καθαρές και ασφαλείς ακτές του κόσμου κατακτά για μία ακόμη χρονιά η Ελλάδα, με 624 παραλίες και 657 σημεία ανά την Επικράτεια να αποκτούν Γαλάζια Σημαία.
Στη χώρα μας παρατηρείται σταθερή ανοδική τάση με αύξηση των βραβευμένων σημείων κάθε χρόνο, τα οποία ξεπερνούν και πάλι τα 600, ενώ η Ελλάδα κατέχει το 14% των βραβευμένων ακτών στο σύνολο των 51 χωρών που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα.
Πρώτος νομός στην Ελλάδα αναδείχθηκε ο νομός Χαλκιδικής, με 93 σημαίες σε ακτές.
Η Περιφέρεια Κρήτης διατηρεί την πρώτη θέση με 154 σημαίες σε ακτές.
Η Διεθνής Επιτροπή βράβευσε 4.378 ακτές, 747 μαρίνες και 158 τουριστικά σκάφη σε όλο τον κόσμο.
