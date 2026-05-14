Akylas: «Γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη ως queer αγόρι με bullying, χωρίς χρήματα και διασυνδέσεις»

Μία αποκαλυπτική και άκρως συγκινητική συνέντευξη παραχώρησε ο Akylas στο blog Wiwibloggs λίγες ημέρες πριν εμφανιστεί στο μεγάλο τελικό της Eurovision 2026 στη σκηνή της Βιέννης.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης στάθηκε σε θέματα που αφορούν την προσωπική του ζωή αλλά και την επιθυμία του να κυνηγήσει το όνειρό του και να γίνει μουσικός.

Παράλληλα, μίλησε για το τραγούδι του, «Ferto», εστιάζοντας στην έντονη συγκίνηση της μητέρας του όταν το άκουσε πρώτη φορά.

Μιλώντας αρχικά για τη ζωή του εξήγησε: «Εγώ γεννήθηκα σε μια μικρή πόλη στην Ελλάδα, ως ένα queer αγόρι με πολύ bullying. Και δεν είχα χρήματα, ούτε διασυνδέσεις. Καμία διασύνδεση. Τόσοι πολλοί άνθρωποι μου έλεγαν ότι έπρεπε να σταματήσω να το κάνω αυτό και ότι έπρεπε να αλλάξω καριέρα και ότι σπαταλάω τον χρόνο μου. Αλλά ποτέ δεν τους άκουσα. Και ποτέ δεν σταμάτησα. Και αυτό πρέπει να κάνετε όλοι σας».

Με αφορμή μάλιστα αυτό, έστειλε το δικό του ηχηρό μήνυμα σχετικά με το ότι κανείς δεν πρέπει να εγκαταλείπει τα όνειρά του: «Δεν πρέπει ποτέ να αφήσετε κανέναν να μπει στο κεφάλι σας και να σας πει ότι δεν είστε αρκετά καλοί ή ότι δεν θα τα καταφέρετε. Έχετε μαγεία στα χέρια σας. Μπορείτε να αλλάξετε τη ζωή σας 100% αν το θέλετε. Οπότε απλώς πιστέψτε στον εαυτό σας και αγαπήστε τον εαυτό σας περισσότερο».

Σε ό,τι αφορά τη μητέρα του και το τραγούδι με το οποίο φέτος εκπροσωπεί την Ελλάδα, εξήγησε: «Η μητέρα μου είναι τόσο περήφανη. Είναι τόσο χαρούμενη. Και όταν άκουσε το τραγούδι για πρώτη φορά έκλαιγε τόσο πολύ. Με φώναξε, μου είπε, «Γιατί μου το κάνεις αυτό;» και είναι τόσο χαρούμενη. Και είναι τόσο σημαντικό για όλους τους γονείς εκεί έξω, να αγαπούν τα παιδιά τους όπως είναι και να στηρίζουν τα όνειρά τους. Τόσο σημαντικό. Τόσο σημαντικό. Μην προσπαθείτε να τα αλλάξετε, προσπαθήστε να τα καταλάβετε».