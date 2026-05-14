Πάτρα: Αγνώριστο το ανακαινισμένο πρώην ξενοδοχείο Saint George στην Αγίου Ανδρέου - ΦΩΤΟ

Ένα ιστορικό ξενοδοχείο της Πάτρας, το πρώην «Saint George» στην οδό Αγίου Ανδρέου, ετοιμάζεται να επαναλειτουργήσει μετά από περίπου ενάμιση χρόνο που παρέμενε κλειστό.

Οι εργασίες ανακαίνισης στο κτίριο ξεκίνησαν το 2024, με στόχο να αποκτήσει νέα μορφή και να υποδεχθεί ξανά επισκέπτες και τουρίστες. Την νέα μορφή πλέον αντιλαμβάνονται όλοι όσοι σηκώνουν τα μάτια ψηλά στην Αγίου Ανδρέου και το αποτέλεσμα είναι σαφώς εντυπωσιακό. Να αναφέρουμε, πως δεν είναι ακόμη γνωστό αν θα επαναλειτουργήσει ως ξενοδοχείο ή σε άλλη μορφή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ενδιαφέρον για το πρώην Saint George προήλθε από επιχειρηματία που δραστηριοποιείται στον ξενοδοχειακό κλάδο και αποφάσισε να επενδύσει στην Πάτρα. Τα σχέδια προέβλεπαν από την αρχή, σημαντικές παρεμβάσεις που στόχο έχουν να αναβαθμίσουν αισθητά την εικόνα της περιοχής, δίνοντας νέα πνοή σε ένα ξενοδοχείο με μακρά ιστορία στην τοπική φιλοξενία.

Το λιτό design είναι χαρακτηριστικό στην πρόσοψη του ανακαινισμένου χώρου, ωστόσο εκτιμάται βέβαιο πως στο εσωτερικό έχουν προβλεφθεί όλα τα σύγχρονα στοιχεία δόμησης και ενεργειακής εξασφάλισης.