Παρέμβαση Καραμανλή για Κίνα- Cosco και μονοδιάστατη πολιτική Μητσοτάκη

“Η δική μας κυβέρνηση είχε μια πολυδιάστατη προσέγγιση στην εξωτερική της πολιτική”: Με τη φράση αυτή ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής υπερασπίστηκε εκ νέου τα διπλωματικά πεπραγμένα της περιόδου 2004- 2009, μιλώντας σε εκδήλωση της ΣΕΚΕ στην Ξάνθη.

Και ιδίως το άνοιγμα στην Κίνα και τη συμφωνία με την COSCO για το λιμάνι του Πειραιά, καθώς άλλωστε το παρών στην εκδήλωση έδωσε ο Κινέζος πρέσβης, Fang Qiu. Για την ακρίβεια η ομιλία Καραμανλή ήταν σχεδόν ίδια με την τοποθέτηση του τον περασμένο Νοέμβριο στην εκδήλωση για τα 30 χρονια του Ελληνοκινεζικού Επιμελητηρίου, η οποία είχε πραγματοποιηθεί σε μία περίοδο έντονων πιέσεων από τις ΗΠΑ για “διωγμό” της COSCO από το λιμάνι του Πειραιά.

Η σημερινή ομιλία Καραμανλή στην Ξάνθη όμως φαίνεται πως έχει προκαλέσει δυσαρέσκεια στο Μαξίμου, διότι ο πρώην πρωθυπουργός επέλεξε να συμμετάσχει στη συγκεκριμένη εκδήλωση ενώ θα απέχει από το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, που ξεκινά αύριο, Παρασκευή 15 Μαΐου, στην Αθήνα.

Ο κ.Καραμανλής απέφυγε πάντως να επαναλάβει εκ νέου τις διαφωνίες του με την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Μόνο εμμέσως με την αναφορά στην “πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική” των δικών του κυβερνήσεων, έδειξε τις ενστάσεις του. Αλλά κυρίως εστίασε στην υπεράσπιση της δικής του πολιτικής, για την οποία είχε επικριθεί από τον ίδιο τον κ.Μητσοτάκη για ακινησία.

“Θέλαμε να καταστήσουμε την Ελλάδα στρατηγικό κόμβο”

“Το όραμά μας ήταν να προωθήσουμε τη συνεργασία με διαφορετικές γεωπολιτικές δυνάμεις, προκειμένου να καταστήσουμε την Ελλάδα στρατηγικό κόμβο διεθνούς εμβέλειας. Με έμφαση στην οικονομική διπλωματία, η Ελλάδα θα τοποθετούνταν στο χάρτη ως ο κόμβος, στον οποίο θα συνέκλιναν πολλαπλά και πολύπλευρα συμφέροντα, αξιοποιώντας έτσι τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα και αναβαθμίζοντας τη γεωπολιτική της σημασία”, ανέφερε ο πρώην πρωθυπουργός.

“Την ίδια εποχή, η αλματώδης οικονομική ανάπτυξη της Κίνας την οδηγούσε προς την εξωστρέφεια. Έτσι, το στρατηγικό όραμα του Πεκίνου προέβλεπε την επέκταση της οικονομικής επιρροής της χώρας πέρα από τα σύνορά της. Προς την κατεύθυνση της Ευρώπης δε, η Κίνα αναζητούσε την καταλληλότερη πύλη εισόδου προς τις ευρωπαϊκές αγορές”, υπενθύμισε επίσης.

Σημείωσε μάλιστα ότι την περίοδο εκείνη δεν υπήρξαν αντιδράσεις στην επένδυση αυτή από εταίρους και συμμάχους. “Χρόνια μετά έγινε γνωστό ότι η ετοιμότητα της Ελλάδας να βάλει τον Πειραιά στο χάρτη αυτό προκάλεσε μεγάλη απογοήτευση σε άλλες γειτονικές μας Ευρωπαϊκές χώρες”, ανέφερε ο Καραμανλής.

Εξέφρασε δε την ικανοποίηση του για το γεγονός ότι η Ελλάδα υπήρξε πρωτοπόρος στις προσπάθειες στενότερης συνεργασίας των Ευρωπαϊκών χωρών με την Κίνα.

“Το 2008 κανείς άλλος σοβαρός διεθνής παράγοντας δεν ενδιαφερόταν για τον Πειραιά”

“Φέτος συμπληρώνουμε ακριβώς 20 χρόνια από τότε που ο στρατηγικός αυτός χαρακτήρας πήρε και θεσμική μορφή, με την υπογραφή της Ολοκληρωμένης Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης, κατά την επίσκεψή μου στην Κίνα το 2006. Βασική παράμετρος της συμφωνίας αυτής ήταν η συνεργασία στον ναυτιλιακό τομέα”, υπενθύμισε επίσης ο πρώην πρωθυπουργός.

Σημείωσε ότι το 2008, ακολούθησε η επίσκεψη στην Ελλάδα του Προέδρου Hu Jintao και η υπογραφή συμφωνίας για την ανάληψη από την COSCO της λειτουργίας και διαχείρισης δύο τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων στο λιμάνι του Πειραιά.

“Η επένδυση ήταν τότε μία από τις μεγαλύτερες που είχαν γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Σήμερα, το λιμάνι του Πειραιά είναι μεταξύ των πέντε πρώτων στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο της Μεσογείου”, τόνισε ο κ.Καραμανλής. Ανέφερε επι΄σης ότι: “Δημιουργήθηκαν χιλιάδες θέσεις εργασίας, ενισχύθηκε σημαντικά η γενικότερη οικονομική δραστηριότητα μέσω του λιμανιού και η επένδυση είναι μια σταθερή πηγή εσόδων για το κράτος άμεσα και έμμεσα. Συγχρόνως, οι συνολικές επενδύσεις στον Πειραιά από την COSCO ανέρχονται πλέον σε πάνω από 600 εκ ευρώ.”

Ο κ.Καραμανλής τόνισε επίσης ότι: “Την περίοδο εκείνη, κανείς άλλος σοβαρός διεθνής παράγοντας δεν είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για το λιμάνι του Πειραιά. Η ανάληψη, όμως, και η ανάπτυξη του Πειραιά από την COSCO είναι που σήμερα έχει δημιουργήσει ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον, το οποίο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και άλλων διεθνών παραγόντων.”

Αναφερόμενος εμμέσως πλην σαφώς στην επιθυμία της κυβέρνησης Τραμπ να μπουν οι ΗΠΑ στο λιμάνι του Πειραιά, παρότι ισχύει φυσικά η συμφωνία με την COSCO.

“Η Κίνα μπορεί σήμερα να παίξει κατευναστικό και σταθεροποιητικό ρόλο”

“Η στρατηγική σχέση που εγκαινιάσαμε τότε με την Κίνα έχει αποφέρει αμοιβαία οφέλη. Ο δρόμος δεν είναι πάντοτε ομαλός. Ανήκουμε σε διαφορετικούς γεωπολιτικούς σχηματισμούς και οι ευρύτερες συγκυρίες πολλές φορές μας ξεπερνούν”, σχολίασε επίσης ο πρώην πρωθυπουργός.

Εκτίμησε όμως ότι: “Σήμερα σε έναν κόσμο πλέον πολυπολικό που γίνεται ολοένα και πιο απρόβλεπτος, ασταθής και αβέβαιος, η Κίνα, η οποία έχει επιλέξει να ακολουθεί μια μη παρεμβατική πολιτική, μπορεί να παίξει σημαντικό κατευναστικό και σταθεροποιητικό ρόλο”. Αναφέρθηκε έτσι εμμέσως στη σημερινή επίσκεψη του Αμερικάνου προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, στο Πεκίνο και στη συνάντηση με τον Κινέζο ομόλογο του Σι Τζινπινγκ, στην οποία συζητήθηκε μεταξύ άλλων και η κατάσταση στα στενά του Ορμούζ λόγω του πολέμου με το Ιράν.

“Παράλληλα, Ελλάδα και Κίνα μοιραζόμαστε κοινές ανησυχίες, αλλά και κοινά συμφέροντα. Η Κίνα υποστηρίζει σταθερά την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Κυπριακής Δημοκρατίας και η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά την αρχή της μίας Κίνας”, δήλωσε επίσης ο κ.Καραμανλής.

Ο πρώην πρωθυπουργός σημείωσε τέλος ότι πέραν του καπνού, η ΣΕΚΕ τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται και στον τομέα της εμπορίας και τυποποίησης ποιοτικών ελληνικών αγροτικών προϊόντων, όπως το ελληνικό μέλι, ο χυμός ροδιού και το ελληνικό ελαιόλαδο.

“Προσβλέπουμε και είμαστε έτοιμοι να ανταποκριθούμε σε μια συνεργασία με την Κίνα, ώστε και οι πολίτες της χώρας σας να έχουν την ευκαιρία να δοκιμάσουν και να εντάξουν στη διατροφή τους προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας, σε ανταγωνιστικές τιμές”, κατέληξε ο κ.Καραμανλής, καλωσορίζοντας τον Κινέζο πρέσβη στη Θράκη.